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Рівненщина: податкові борги списані більше 84 тисячам платників податків

Рівненська область 12-фев, 2021, 12:069 prov 55

У рамках виконання Закону про підтримку бізнесу в період локдауну (Закон України від 4 грудня 2020 року №1072-IX) податкова служба в автоматичному режимі провела списання податкового боргу 84304 платникам податків Рівненщини на загальну суму 17 мільйонів 741 тисяч гривень.

Така процедура передбачала разове списання несплачених податків і зборів, сукупний розмір яких станом на 1 листопада 2020 року для кожного платника не перевищував 3060 гривень та залишався несплаченим. При цьому жодних заяв надавати до податкової було не потрібно.

Так, зокрема, у м.Рівне 7039 платникам списано 3,3 мільйонів податкового боргу, у м.Дубно – 2635 на суму 0,7 мільйона, у м.Вараш – 375 суб’єктам на суму 0,2 мільйона

Зауважимо, що майно платників податків, яким було проведено списання боргу, звільняється з-під податкової застави та виключається з відповідних державних реєстрів. Також інформація про списані суми передається до органів Державної виконавчої служби для закриття виконавчих проваджень.

Інформацію про списання податкового боргу платник податків Рівненщини можуть отримати в приватній частині Електронного кабінету на вебпорталі ДПС, або ж в ОТГ.

Також нагадуємо, що продовжено термін списання заборгованості з єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування для «сплячих ФОП. Для того, щоб скористатися цією можливістю, фізичні особи-підприємці, які не здійснювали діяльність та не отримували доходи упродовж 2017-2020 років, мають до 1 березня надати до податкової служби відповідну заяву та звітність.


Головне управління ДПС у Рівненській області

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