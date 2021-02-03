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В січні товарообіг в зоні діяльності Поліської митниці склав більше 5 мільярдів гривень

Рівненська область 12-фев, 2021, 18:239 prov 40

«Загальний товарообіг в зоні діяльності Поліської митниці Держмитслужби в січні 2021 року склав 5 215 млн.грн., в тому числі: експорт – 2 313 млн.грн., імпорт – 2 902 млн.грн.», - повідомив начальник Поліської митниці Держмитслужби Сергій ПАНЧУК. 

У порівнянні з січнем 2020 року  загальний товарообіг збільшився на 649 млн.грн., або на 14%, у тому числі, обсяг експорту збільшився  на  226 млн. грн., або на 11%,  а  імпорт на 423 млн. грн., або на 17%.

В січні 2021 року найбільше товарів імпортувалося з: Польщі 17,8% від  загальної суми імпорту,  Білорусі 16%,  Німеччини 11,8%,  Литви 9,3%, Росії 6,5%, Словаччини 5,9%,  Китаю 4,2%, Італії 3,6%,  США 3,3%, Нідерландів 2,9%,  Франції 2,4%, Чехії 2,4%. 

Найбільше товарів експортувалося в: Німеччину 24,7% від загальної суми експорту, Польщу 22,1%,  Білорусь 6%, Угорщину 3,5%, Великобританію 6,2%,  Румунію 3,7%, Нідерланди 8,1%, Австрію 3,2%.

Основу товарної структури імпортних операцій в січні 2021 року склали наступні товари:  автомобілі легкові; машини для намотування електродроту; добрива мінеральні; форми для лиття скла; смоли карбамідні; трактори; вантажні автомобілі; жир свинячий;  причепи та напівпричепи; арматура для трубопроводів; трактори; кури морожені; машини формувальні.

Основу товарної структури експортних операцій складали товари: банки скляні для консервування; соєві боби; фанера клеєна; мінеральні добрива; листи для клеєної фанери; лісоматеріали необроблені; вугілля деревне; одяг; ягоди чорниці заморожені; підшипники.

Нагадуємо, що Державна митна служба України відкрила статистичні дані щодо товарообігу. Відтепер можна побачити обсяги імпорту та експорту України з будь-якою країною та по будь-якому товару. Вся інформація є інтерактивною та відображена у зручному статистичному вигляді. В декілька кліків можна відстежити скільки, звідки і які саме товари Україна імпортувала, а які — експортувала. Можна дізнатися обсяг оподатковуваного імпорту, обсяг надходжень до держбюджету від Держмитслужби, податкове навантаження на долар, обсяг товарів в 26 різних одиницях виміру та багато інших цікавих статистичних даних. Будь-які дані можуть бути експортовані у Excel-форматі для зручної роботи офлайн.  Ви можете ознайомитись із загальним функціоналом, нюансами в роботі та потенційними можливостями ВІ-системи за посиланням https://customs.gov.ua/navchalni-materiali-vi-sistemi.

 Поліська митниця Держмитслужби.

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