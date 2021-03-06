Благодійність

«Роби добро допоки зможе рука твоя…»

Саме такою заповіддю керуються народний депутат Віктор М’ялик та голова постійної комісії Рівненської обласної ради з економічних питань та комунальної власності Андрій Пехотін.

Віктор М’ялик, як відомо, член комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. До розвитку громад не байдужий, свого часу вносив свої пропозиції в проект Закону про внесення змін до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» .

Як відомо село Тинне Сарненського району - на сьогодні найбільше село на Рівненщині та одне з найбільших в нашій країні. Відоме воно не лише своєю славною історією, а й тим, що в 2005 році, при демографічній кризі в державі, побило рекорди при народжуваності в Україні. На сьогодні даний населений пункт нараховує 5071 чоловік. Також смт Клесів наближається до 5-ти тисячної позначки. Депутати місцевих ОТГ ініціювали звернення до вищезазначених політиків з приводу подарунку для дітей дошкільного віку цих населених пунктів дитячих майданчиків. Адже, скажімо, в Тинному наразі дітей дошкільного віку - 602 дитини.

На Україні є така гарна традиція – до Великодня придбати щось нове. Отож порадувати малечу депутати хочуть вже до основного християнського свята.

Світлана Коток, депутат Немовицької ОТГ.