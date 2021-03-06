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Рівненські спортсмени вибороли «срібло» на спартакіаді «Повір у себе»

Рівненська область / Спорт 11-мар, 2021, 13:149 prov 98
7 березня на базі Тернопільської спеціальної школи відбувся ІІ етап XXVIII відкритої обласної Спартакіади «Повір у себе» Тернопільської області з волейболу серед юнаків з порушенням слуху.


Юні спортсмени комунального закладу «Рівненська обласна дитячо-юнацька спортивна школа осіб з інвалідністю» Рівненської обласної ради, у складі Павла Андрощука, Богдана Барабаша, Віталія Дацюка, Артура Киркова, Дмитра Кримуся, Андрія Таранця та Павла Онопи, стали срібними призерами цих змагань.
Підготовку команди здійснював тренер-викладач І категорії Олександр Шевчук.
Переможці та призери змагань були відзначені грамотами та медалями.
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