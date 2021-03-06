Рівняни здобули 6 медалей на чемпіонаті України з армспорту

У селі Підлісці Тернопільської області відбувся чемпіонат України з армспорту, у якому взяло участь 240 спортсменів.
На змаганнях, які відбувалися 11–13 березня, Рівненщину представляло 13 армреслерів. Про це повідомили на сторінці Управління молоді і спорту Рівненської ОДА.
Загалом збірна команда Рівненської області посіла 7 командне місце серед 21 регіону України, а в особистій першості армреслери здобули шість медалей і посіли високі рейтингові місця.
Заслужений майстер спорту України Олег Жох посів 1 місце на ліву руку у ваговій категорії 80 кг; Сергій Стасюк – 3 місце на праву руку у категорії +110 кг; Олексій Микитюк – 1 місце на праву та 2 на ліву руку у категорії 60 кг; Адам Кузло – 2 срібні медалі у категорії 70 кг.
Віктор Мушировський посів 4 місце на ліву руку у ваговій категорії 85 кг. На п’ятій рейтинговій сходинці зупинився Микола Білецький (боротьба на праву руку у категорії 65 кг), а Роман Мельничук (на праву руку, категорія 65 кг) – шосте місце.
Підготували спортсменів до змагань: заслужений тренер України Олександр Комаревич (Рівне), Михайло Новак (Рівне), Віктор Мушировський (Дубенський район).
Район.спорт.