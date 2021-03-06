Мобільні і без документів - на Рівненщині виявили нелегальні автозаправки

На Рівненщині триває боротьба із нелегальними автозаправними станціями, в тому числі і в межах спеціальної міжвідомчої робочої групи.Так, слідчими ГУ ДФС у Рівненській області встановлено, що у місті Дубно двоє братів налагодили нелегальний бізнес із реалізації паливно-мастильних матеріалів.У ході санкціонованих обшуків у них виявили 21 резервуар (так звані євро куби), об’ємом по 1000 л кожен, в яких знаходилось понад 15 тонн дизельного палива та бензину, а також 4 пересувні автозаправні станції, обладнані на базі автомобілів «Opel Movano» «Volkswagen» та «Mercedes-Benz».Будь-яких товарно-супровідних документів, накладних, видаткових, податкових накладних, ліцензій, дозволів, сертифікатів, якості, відповідності, інших документів, що підтверджують якість, походження паливно-мастильних матеріалів, не надано. Їх придбання з метою подальшого збуту здійснювалось у невстановлених осіб і теж без будь - яких на це дозвільних документів.За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуртури триває досудове розслідування за фактами незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та безпосередньо збуту підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 КК України). На вилучене майно накладено арешт, «ділкам» загрожує до 170 тисяч гривень штрафу, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.Крім того, співробітниками податкової міліції ГУ ДФС в області припинено діяльність з незаконного зберігання та реалізації пального у Рівному.Зокрема, встановлено, що приватний підприємець здійснює реалізацію паливно-мастильних матеріалів без дозвільних документів. У підсумку із незаконного обігу вилучено 1,5 тонни дизпалива та автозаправне обладнання.Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.