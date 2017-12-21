Життя і добрі справи йдуть поряд





Ім’я Віктора М’ялика–добре знають у регіоні, за його межами та навіть за межами України – успішний підприємець, займається благодійництвом і головний акцент робить на розвитку духовної сфери, а також на нашому майбутньому – дітях. Меценат переконаний, що благодійність має бути спокійною, бо це – не піар. Але, коли зроблено багато добрих справ – тоді люди з вдячністю говорять про це.

На VII Національному конкурсі «Благодійна Україна-2019», Віктора Ничипоровича М’ялика нагороджено найвищою відзнакою. Він отримав диплом за друге місце в номінації «Меценат року».

Віктор М’ялик народився в селі Воронки, Володимирецького району, Рівненської області в багатодітній сім’ї. Людина віруюча, людина з великим серцем. Наразі сфера його діяльності – будівництво житлових комплексів та новобудов. Його девіз «Будуємо з любов’ю» . Проблеми людей він сприймає, як власні. Це побудова за власні кошти нового будинку одинокій матері та двох її доньок, допомога військовим засобами захисту у зоні АТО, підтримка центрів реабілітації для наркозалежних, побудова нових доріг в тому числі на Рівненському Поліссі, допомога навчальним закладам, і ще можна довго називати перелік добрих справ.

Нині - депутат України 9-го скликання, член депутатської групи За Майбутнє, член Комітету ВРУ з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Переміг на Парламентських виборах до ВРУ ( виборчий округ 155, м. Вараш, Володимерецький, Дубровицький, Зарічненський, Рокитнівський райони).

Серед головних критеріїв своєї майбутньої роботи у парламенті називає – родину, місто і Україну. І по зроблених справах Віктора Нечипоровича ми бачимо, що він дійсно дотримується даного принципу.

Віктора М’ялика добре знають по всій Україні як мецената: всі його проекти – довготривалі та успішні. При тому, вони напрочуд різнопланові, скажімо, розвиток дитячого спорту, будівництво мережі дитячих майданчиків, допомога на молитовні будинки, православні храми, освітянські заклади.





Віктор М'ялик будує дорогу з Володимирецького району до села Воронок

Оскільки Віктор Нечипорович ще й багатодітний батько шести дітей – вважає, сім’ю – основою міцної держави, а діти – це майбутнє і, яким воно буде залежить і від нас також. Депутат вважає, що треба постійно приділяти їм увагу та проводити з ними час, щоб якнайменше вони проводили час за іграми в планшетах. Адже сьогодні наші діти і справді набагато менше проводять часу на вулиці, граючись у рухливі ігри, аніж ми свого часу. І вберегти дитину від небезпеки залежить від батьків. Тому організував будівництво мережу дитячих майданчиків в регіоні.



(дитячий майданчик. с. Тинне, Сарненського району)

Так, жителі одного з найбільших сіл в Україні - Тинне, що на Сарненщині, вдячні Віктору Нечипоровичу за те, що за кілька днів його бригада встановила гарний дитячий майданчик в центрі села на прохання батьків. За що велика подяка народному депутату, а також депутату обласної ради Андрію Пехотіну.



Як член Церкви - координував свої дії з будівництва молитовних будинків з старшим пресвітером об'єднання церков УЦХВЄ Рівненської області Олександром Котком.





"Мені Бог і дружина подарували шестеро дітей. Тож дві найбільших радості у моєму житті - коли народжуються діти і храми, во славу Господа!"- сказав на урочистостях Віктор Ничипорович.



2015 рік. З Благословіння Божого та праці і стовідсоткового внеску мецената-будівничого Віктора М’ялика збудували на території майбутнього "Львівського маєтку" Дім Молитви.

2 жовтня 2016 - відкриття молитовного будинку церкви "Соборна".

На святі були присутні представники влади, єпископи, служителі різних конфесій, та жителі навколишніх міст.



21 грудня 2017 року в Дипломатичній академії МЗС України на урочистій церемонії М'ялик Віктор Ничипорович нагороджений "Орденом честі" міжнародною громадською організацією "Асамблея ділових кіл України", удостоєний титулу "Великий українець" в номінації "Людина, яка зробила світ кращим" за визначні заслуги перед Україною, професійні досягнення та вагому благодійну діяльність.

2015 рік. Сполучення мостом двох вічно розділених районів (Зарічненщина і Володимереччина).

Нині райони об'єднані.

Меценат переконаний в тому, що люди мають бути у спільноті, тому будує мости, з'єднуючи різні населені пункти на виборчому окрузі.

Отож, Україна - це красиві люди з щирою душею, гарні краєвиди, наша історія, наш дух, розум, працездатність, чутливість, надійність, жертовність. Нам потрібно говорити про наші успіхи, шукати позитивні речі й розказувати про них світові. Як переконаний політик, меценат, зразковий сім’янин і просто глибоко віруюча людина, українці заслуговують на краще МАЙБУТНЄ, але для того на першому місці має бути Бог…

Світлана Коток, депутат Немовицької ТГ.