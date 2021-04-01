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Сьогодні зранку зведений загін з двадцяти рятувальників Рівненського гарнізону ДСНС виїхали на схід України

Рівненська область 30-мар, 2021, 11:189 swet 226
Сьогодні зранку зведений загін з двадцяти рятувальників Рівненського гарнізону ДСНС виїхали на схід України.
Про це повідомив начальник ГУ ДСНС у Рівненській області Сергій Крук.
 
  Співробітники з Рівненщини виконуватимуть поставлені завдання з відновлення пошкоджених від артилерійських обстрілів житлових будинків в районі проведення Операції об’єднаних сил у Донецькій області, а також здійснюватимуть відновлення систем життєзабезпечення на звільнених територіях.
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