У Дубровицькій територіальній громаді 28-30 березня - дні жалоби за загиблим на сході земляком Максимом Абрамовичем. Усі висловлюють щирі співчуття мамі бійця Олександрі Олександрівні, родині та близьким покійного.

Дубровицька громада з великим болем сприйняла сумну звістку про те, що 26 березня під час ворожого обстрілу під селом Шуми на Донеччині в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув Максим Абрамович.

Йому було лише 27 років. Розумний, щирий, відповідальний, небайдужий, патріот України - так кажуть про Максима його земляки. Максим навчався в Дубровицькій ЗОШ № 2, був гарним учнем, активним спортсменом, вихованцем школи "Бойового гопака" та представляв свій тоді ще Дубровицький район на різних змаганнях. Навчався у Харкові в університеті. З 2017-го по 2020 рік служив за контрактом у Збройних Силах та брав участь у бойових діях. У грудні 2020 року знову став на захист України.

"Щирі співчуття Матері, яка виховала Сина-Героя! Ми поділяємо з Вами гіркоту та біль непоправної втрати і низько схиляємо голови в скорботі за нашим захисником. Вічна пам'ять Герою України - Максиму Абрамовичу, який віддав своє молоде життя за мир та спокій на рідній землі", - йдеться на сайті Дубровицької міської ради.

Там же повідомляють, що поховання Героя відбудеться сьогодні, 30 березня.