«Бог контролює будь-яку ситуацію і Йому потрібно повністю довіряти в усьому:»

переконаний Олександр Коток - старший пресвітер об’єднання церков УЦХВЄ Рівненської області. Сьогодні є нелегкий час, як для України, так і для світу в цілому, адже Земля переживає не кращі дні. Багато невпевненості в завтрашньому дні, тривожні новини, хвороби.

«Чи не визначено людині час на землі, і дні її чи не такі самі, як і дні найманця?» Іов 7:1.

Олександр Адамович часто повторює, що вдячний Богу за те, що народився на Поліссі, саме - на Рівненщині, в краї, який любить Бог адже, справді, на Західній Україні (доведено історично), люди завжди шанували Бога. Переконаний, що свого часу обрав правильний шлях, у цьому відіграли молитви та поради мами Марії, яка з глибоковіруючої родини.

У 1999 році – Олександр Адамович замінив на посаді пресвітера Церкви с. Тинне Михайла Царука, який з родиною переїхав до США. Були різні переживання і труднощі, але, як зазначає пастор, - Бог укріпив і провів: разом з командою дияконів церкви трудилися на Божій ниві, розбудовували Церкву, несли служіння. Має освіту Львівського торгово-економічного університету комерційного спрямування, але вважає, що ніяка земна освіта чи титул не можуть замінити служіння Богу. У 2009 році в Київському Біблійному Інституті здобув ступінь бакалавра пасторського служіння. Упродовж 2010-2013 років навчався у Львівській Богословській Семінарії за освітньо-кваліфікаційною програмою «Магістр богослов’я». Упродовж 2010-2014 років виконував служіння старшого пресвітера Сарненського району. У 2014 році став заступником старшого єпископа по регіону.





З грудня 2017 року Старшим пресвітером обласного об’єднання УЦХВЄ та заступником Михайла Паночка - старшого єпископа Церкви християн віри євангельської України по Західному регіону (Рівненська і Житомирська області). Коли кандидатуру запропонували на виборах старшого пресвітера - знову постав вибір, чи варто погоджуватись на це служіння. І прийняли разом з родиною спільне рішення – йти тим шляхом, яким поведе Господь. Дружина Тетяна і семеро дітей завжди підтримували й допомагали, які постійно активно задіяні в служінні. «Якихось великих амбіцій на цій посаді не маю, молюся так: «Боже, дай бути вірним Тобі на той період, на який мене обрали», - зазначає Олександр Адамович.

Служитель пишається тим, що Рівненське об’єднання церков ХВЄ має найбільшу кількість віруючих порівняно з іншими областями, де багато церков у містах і селах, у яких до тисячі й більше членів церкви, відповідно великі молитовні будинки навіть у сільській місцевості. Це багатодітні родини, розвинуте хорове служіння, у більшості церков діють по декілька хорів, проводяться молодіжні служіння, дитячі. У церквах багато проповідників, а це впливає на побудову служіння, на кількість проповідей у зібранні (їх може бути понад чотири). Тут діє найбільше в Україні п’ятидесятницьких громад – на сьогодні їх уже 309.

Починаючи з 2017 року відкривали в середньому 5-7 церков по області. Слід зазначити, що зусиль прикладали до даного процесу як місцеві спонсори і меценати, так і закордонна діаспора. Нині ведуться організаційні роботи по відкриттю Церкви при головному офісі ЦХВЄ в Рівному, де збтраються 4 десятки людей, а також організовується дитяча школа. Насьогодні структура опікується:

- притулками для дітей-сиріт – 4, у них перебуває – 45 чол.;

- притулками для людей похилого віку – 3, у них перебуває – 62 чол.;

- реабілітаційними центрами для дорослих – 7, у них перебуває – 200 чол.;

- служіння в тюрмах – 4, Церков у тюрмах – 1, у них членів – 20;

- благодійних обідів – 7000;

- періодичних видань – 3;

- радіо- та телепередач – 3;

- сестер – 20200, відповідальних за жіноче служіння – 30;

- недільних шкіл при церкві – 758, поза церквою – 63;

- учнів у Недільній школі – 20000;

- учителів у Недільних школах – 20511992;

- Християнських таборів – 1.

Є певні плани та напрацювання у напрямку місіонерської роботи. Розпочали відкриття нових церков, підготовку місіонерів, побудову модульних молитовних будинків. Разом з командою працювали над створенням Церкви в м. Березне. І нині служитель продовжує опікуватися церквою у місті Березне, яку відкрили кілька років тому. Щоб активізувати місіонерську діяльність, виокремили з євангелізаційного відділу відділ місіонерський і поставили над ним відповідального. Відповідно стали вкладати у нього кошти й зусилля. Тепер община утримує 20 місіонерів, які працюють по різних селах.

Олександр Адамович виділяє молодіжний напрямок роботи, як найбільш великий, успішний і сильний, адже нараховує він нині понад 10 тис. молоді. Керівник молодіжного відділу має своїх заступників, відповідно в районах і церквах є відповідальні за роботу з молоддю. Тобто є вертикаль служителів від обласного до церковного, що поліпшує комунікацію та організаційні моменти, тому легко вирішується багато практичних і духовних питань. «Кожен із відділів намагаємося розвивати. Зокрема відділ освіти розбудовує свою структуру, щоб оперативно реагувати на потреби та виклики. Відділ благовістя активно працює. Розвиваємо місіонерський відділ, вкладаючи в нього фінансовий і духовний ресурс. Недавно сформували відділ сімейного служіння, який об’єднали з відділом сестринського, що існував давно, таким чином підсиливши ці служіння» - зазначає Олександр Коток. Слід зазначити, що в даному напрямку роботи чітко налагоджений відділ дитячого служіння, який активно працює з дітьми як в недільних школах, так і проводячи літні табори та інші заходи поза церквою, щоб посіяти Боже слово в серцях дітей. І нерідко, саме діти приводять своїх батьків до Церкви, до покаяння. Наші краяни мали можливість спостерігати дані табори у різних селах області в літній період.

Ще один напрямок роботи – це відділ праці за кордоном. Виникла ідея створити його після особистої поїздки в Європу Олександра Котка, коли у кількох країнах він побачив, як багато українців там перебуває, у тому числі й жителі Рівненщини. Особливо багато їх в країнах Східної Європи. Хтось працює тимчасово, хтось навчається, дехто уже прижився й живе постійно. І вони в пошуках церкви формату українського чи навіть рівненського. Тому делегуються туди служителі та місіонери. Мета - збирати наших людей і організовувати їх в церкви за кордоном. .Загалом в обласному об’єднанні працюють такі відділи: благовістя, освіти, молодіжного служіння, дитячого служіння, соціального служіння.

Олександр Адамович щасливий тим, що має місце співпраця і розуміння в об’єднанні в проектах захисту християнських цінностей, допомоги вдовам і сиротам з різними християнськими конфесіями. Наприклад, у питанні захисту сімейних цінностей, були сконсолідовані, відчували підтримку й розуміння й проводили відповідні акції разом з представниками різних конфесій. Проводили на рівні районних та обласної адміністрацій молитовні ранки, на які були запрошені представники різних християнських церков. «У нас діє міжцерковна рада церков, куди входять представники з протестантських деномінацій та православні з католиками. Ми проводимо планові та ситуативні зустрічі, на яких обговорюємо різні питання, готуємо звернення до влади України, відстоюючи християнські принципи національного життя», - зазначає Олександр Адамович. Одним із позитивних напрямків співпраці Олександр Адамович вважає діяльність міжцерковної Ради церков, куди входять представники з протестантських деномінацій та православні з католиками. Під час засідань яких, проводяться планові та ситуативні зустрічі, на яких обговорюються різні питання, готуються звернення до влади України, відстоюючи християнські принципи національного життя. Також у м. Сарни Олександр Коток є учасником міжконфесійної радіопередачі «Дорога до храму», засновником якої є міська рада. Ця передача існує більше 10 років. «Вважаю, що це добре, коли ми можемо висловити свою думку, показати людям свою позицію. А вони нехай роздумують, де правда» - зазначає служитель.

Олександр Коток також згадує про час карантинних заходів на території Тинного і Рівненщини вцілому, що були минулого року, як про час – де Бог був особливо близько. Згадує, що у засобах масової інформації розміщували фото якоїсь давності з переповненими молитовними будинками, а підписували, що це відбувається в час карантину. Відповідно це викликало шквал обурення й агресивних коментарів щодо євангельських спільнот. «Коли церква м. Сарни проводила хрещення, то ми не змогли зупинити потік людей, які захотіли бути учасниками цієї події. Ми нікого не запрошували, але віруючі традиційно самі приїхали з навколишніх церков, щоб розділити радість сарненчан. Влада поставилася до цього з розумінням, але преса подала ситуацію в дуже негативному світлі, що викликало бурхливу реакцію проти віруючих. Звинувачували нас, що ми свідомо поширюємо хворобу й хочемо зруйнувати чийсь бізнес. Комусь дуже хочеться скласти вину за поширення епідемії на християн і посіяти міжконфесійну ворожнечу», але, вважає, що в той час відчутно було особливу підтримку Бога.

Благодійність

У розповіді про служіння Олександр Адамович каже, що служіння Богу неповноцінне без благодійності. Керується заповіддю «Любити бога і людей», яка об’єднує дві найважливіші заповіді. «Молюся про те, щоб кожна церква зберігала єдність – як всередині громади, так і в братерстві. Консолідуватися варто навколо тих речей, які нас об’єднують». І даний напрямок роботи має успіх, адже нині діють реабілітаційні центри, служіння підприємців, сестринського служіння, праці з глухими. До того ж при обласному об’єднанні діють Рівненська Духовна Семінарія і Академія, місії «Добрий Самарянин», «Світанкова Зоря», «Глорія», «Еммануїл», фонди «Відвага», «Мир» та інші. Налагодили співпрацю з діаспорою, запровадили ряд спільних проектів, допомагають у благодійності Місія «Добрий Самарянин», Корпорація Місії «Братерство без кордонів»(координатор Володимир Хомич), яка уже близько 22 років допомагає нужденним по всій Україні. Усі церкви регіону дружньо декілька раз на місяць відправляли фури з гуманітарною допомогою на Схід України, цей процес організовували пресвітери та диякони общин, який координував Олександр Адамович та сам їздив декілька раз на Схід. Для вирішення деяких питань звертається до депутатів Рівненської обласної ради Андрія Пехотіна та до нардепа Віктора М’ялика. Також у розвитку будівництва молитовних будинків у сільській місцевості завдячує таким спонсорам і меценатам, як нардеп Віктор М’ялик.

Молитовний будинок с. Велихів.

Рівненська місія «Добрий самарянин» проводить місіонерські школи та поширює свій вплив по Україні. У її діяльності задіяна насамперед молодь. Завдячує наставникам та духовним лідерам - Михайлу Паночку, Михайлу Царуку, Віктору Боришкевичу, яких об’єднувала в житті спільна ідея - «Поставте вічне в пріоритет», також дякує Богу за дорогу, якою Він його веде…

Світлана Коток.