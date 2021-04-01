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Штати стежать за військовою активністю Росії в Арктиці – Пентагон

Україна і світ 06-апр, 2021, 12:079 swet 67

Про це заявив у понеділок під час брифінгу речник Пентагону Джо Кірбі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми, очевидно, визнаємо, що (Арктичний – ред.) регіон є ключовою територією, яка є життєво важливою для оборони нашої власної країни, а також потенційним стратегічним коридором між Індо-Тихоокеанським регіоном, Європою та нашою державою – що робить його вразливим для наростального протистояння», - зауважив представник Пентагону.
У цьому зв’язку він зауважив, що не коментуватиме оцінок розвідки, однак США, за його словами, спостерігають за діями Росії.
«Ми прагнемо захищати інтереси національної безпеки США в Арктиці шляхом підтримки в регіоні порядку, заснованого на правилах, особливо через нашу мережу арктичних союзників та партнерів, які поділяють ті ж ґрунтовні інтереси, що й ми», - зауважив Кірбі.
Як повідомляв Укрінформ, США оприлюднили супутникові знімки, які свідчать про «безперервне нарощування російських військових баз і обладнання на арктичному узбережжі країни».
Джерело: Укрінформ
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