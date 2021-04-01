Рівне:

Лісівники Рівненщини вже посадили майже 10 мільйонів сіянців

Рівненська область 06-апр, 2021, 14:379 prov 49

Майже 10 млн штук сіянців – майбутніх дерев, на площі 1407 га, посадили лісівники Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Усе в рамках Всеукраїнської Акції «Створюємо ліси разом».




Саме таку кількість саджанців беріз та сосон висадили лісівники Рівненщини у лісах області. Загалом, це 48% від намічених планів.
Так, майже 10 млн дерев посадили працівники Дубровицького та Висоцького лісгоспу у Більському, Жаденському, Лісівському та Дубровицькому лісництвах.
Окрім висадки дерев, фахівці лісничої галузі проводили екскурсію Мачулищенським школярам та Жаденським ліцеїстам, а також жителям села Золоте.
Під час екскурсії активній молоді розповідали про увесь цикл заготівлі і переробки насіння, знайомили з процесом вирощування садивного матеріалу, що використовується для посадки лісових культур та озеленення.
В Рівненському управлінні лісового господарства нагадали, цьогоріч в області заплановано посадити 3 200 га лісових культур, з них – 2 957 га цієі? весни.
Прес служба РОДА.
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