Дистанційне навчання показало переваги, чи недоліки?



Є багато різних тверджень про переваги дистанційного навчання, разом з тим, батьки, в більшості, не задоволені таким освітнім процесом, і навіть реєстрували Петицію на сайті Президента України.

Зрозуміло, поряд з перевагами дистанційне навчання має і недоліки.

Прийнято вважати однією з негативних сторін дистанційного навчання відсутність особистого спілкування з викладачем, а також спілкування з іншими студентами. З іншого боку, в даний час це вирішується досить просто – електронна пошта, телефон, програми відео-конференцій. Іноді не обов'язково перебувати поряд, щоб мати можливість спілкуватися особисто.

Наступним фактором, як правило, вказують, необхідність у того, хто навчається сильної мотивації, щоб навчатися продуктивно без нагляду викладача. І з цим неможливо посперечатися. Але, в той же час, дистанційне навчання – це найчастіше обдуманий і зважений крок, на який йде доросла людина. І це вже 80% необхідної мотивації.

Ну і зрозуміло, технічний аспект – студенти не завжди можуть мати необхідне технічне обладнання: комп'ютер або доступ в Інтернет.

Необхідна сильна мотивація. Практично весь навчальний матеріал студент-дистанційник освоює самостійно. Це вимагає достатньої сили волі, відповідальності і самоконтролю. Швидше за все, ніхто його підганяти чи заохочувати до навчання не стане. Підтримувати потрібний темп навчання без контролю з боку вдається не всім.

Нестача практичних вмінь та навиків. Досить проблемно якісно організувати дистанційне навчання за напрямами підготовки та спеціальностями, на яких передбачена велика кількість практичних занять. Навіть найсучасніші комп’ютерні тренажери не замінять майбутнім менеджерам «живої» практики.

Дистанційна освіта не підходить для розвитку комунікабельності. При дистанційному навчанні особистий контакт студентів один з одним і з викладачами мінімальний, а то і цілком відсутній. Тому така форма навчання не підходить для розвитку комунікабельності, впевненості, навичок роботи у команді.

Проблема ідентифікації студента. Поки найефективніший спосіб простежити за тим, чи студент самостійно здавав іспити чи заліки, - це відеоспостереження, що не завжди можливо. Тому на підсумкову атестацію студентам доводиться особисто приїжджати до вузу або його філії.

Три групи складнощів

Служба освітнього омбудсмана, яка провела анкетування 8 тисяч батьків у всій Україні, вивела три групи проблем та труднощів, які виникли під час дистанційного навчання.

Перша – це організаційні та навчальні. Батьки поскаржилися на відсутність розкладу та його неузгодженість, на те, що онлайн-трансляції та комунікація відбувалися через різні платформи, на завеликий або ж, навпаки, замалий обсяг завдань і онлайн-уроків, недостатній час для виконання завдань, нерозуміння нових тем без пояснень, відсутній контроль за виконанням завдань та оцінювання. А також на нудні й незрозумілі підручники та брак власних знань, щоб допомогти в поясненнях своїм дітям.

Друга група – це проблеми психоемоційні. Зокрема, які виникли через невміння частини школярів навчатися самостійно та низьку мотивацію до навчання. Батьки звертали увагу і на таку проблему дітей, як брак спілкування із вчителем та ровесниками.

І звісно, у багатьох труднощі виникли через технічні обмеження. Як-от відсутність чи застарілість комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення, недостатній рівень цифрової компетенції як у батьків, так і в учителів, погана якість інтернет-під’єднання та відсутність стандартизованої онлайн-платформи для дистанційного навчання.



Як провалили навчання батьки

Відсутність навчальної мотивації та вміння навчатися самостійно, за словами омбудсмана, – це не лише турбота школи, але й відповідальність батьків школярів.

“Поступово цю ситуацію вдавалося долати, і діти здобували навички навчатися самостійно, коли була допомога і мудре спрямування вчителя. Ми читали відгуки, що діти отримують задоволення від самостійного навчання. Але також були випадки, коли діти, маючи технічні можливості, просто не долучаються до освітнього процесу. І батьки, знаючи про це, реагували абияк”, – зауважив Горбачов.

І тут омбудсман має досить радикальне розв’язання ситуації. Він нагадує про статтю 55 закону про освіту, де батьки зобов’язані “сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання”.

“Коли батьки демонстративно не використовують зусиль школи надати дітям усі можливі знання та компетенції навіть у цей складний період, то це вже питання не лише про вмовляння (дітей вчитися. – Ред.), а тут, можливо, варто звернутися до служби з прав дітей із повідомленням про неналежне виконання батьками своїх обов’язків, посилаючись саме на 55-ту статтю закону про освіту та статті про виконання батьківських обов’язків”, – каже Горбачов.

Він розуміє, що дистанційне навчання – це новий досвід і багатьом, зокрема батькам, дається складно, і тут варто звертатися за порадами до психологів.

Ресурс “Нова українська школа” ще на початку карантину запропонував порадник від психологині Світлани Ройс, як дитині забезпечити психологічний комфорт у нових умовах навчального процесу.

Зокрема, це часті перерви, окремо відведена територія у квартирі чи домі, сформований режим. Для початкових класів навчальний процес потрібно максимально перетворити на гру. А для підлітків, наприклад, починати навчання на годину пізніше, ніж у школі, оскільки в цьому віці зростає потреба в тривалішому сні.

Дистанційне навчання також стало неабияким викликом для батьків дітей з особливими освітніми потребами.

“У кого є розлади аутичного спектра, для них важко щось змінювати. А з початком карантину вони опинилися в травматичній ситуації. Тут треба допомагати батькам, хоча це дуже складно, і тут не може бути універсальної відповіді, треба дивитися в кожній окремій ситуації”, – каже освітній омбудсман.

Короткий порадник для батьків дітей з особливими освітніми потребами та вчителів також презентував ресурс “Нова українська школа”.



Технічні обмеження і відсутність єдиної онлайн-платформи

Висновки ЮНЕСКО

Цифри щодо України

За результатами онлайн-опитування від Центру прав людини ZMINA, 40% жінок, які мають дітей шкільного віку, не задоволені ефективністю дистанційної шкільної освіти

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Матеріал підготовлено в межах кампанії “Жінки проти пандемії” за підтримки Українського жіночого фонду.