Бути, чи не бути Християнській етиці в школах?

Цінний подарунок у вигляді 251 різних примірників книг для учнів різних вікових груп подарував Тинненській ЗОШ І-ІІІ ступенів Всеукраїнський благодійний фонд - «Східноєвропейська гуманітарна місія» (директор Дар’я Новікова). В даному навчальному закладі, де навчається майже 1000 учнів предмет «Християнська етика» викладається з 2006 року за бажанням батьків. Педагоги працюють за укладеною Програмою з Основ Християнської етики 1-11 клас (НаУ Острозька академiя). На днях вчителі даного предмету Людмила Омельковець, Оксана Євтушина та Сергій Тимощук разом з педагогами України (усіх 7 тис.: вчителі, заступники директорів, директори шкіл) на днях пройшли онлайн-навчання в форматі семінару за темою: «Духовно-моральне виховання дітей та молоді у закладах загальної середньої освіти на засадах християнських цінностей». Програма даних навчань була дуже цікавою, змістовною та насиченою, адже педагоги та заступники директорів мали змогу почути лекції представників МОНУ Раїсу Євтушенко, Василя Бербека, Володимира Марущенка, Михайла Паночка, старшого єпископа, викладачів провідних вузів України, які розкрили аспекти, проблематику та специфіку викладання даного предмету в навчальних закладах в нинішній час.

Нині багато чуємо "про дотримання конституційного принципу відділення церкви від школи та принципу світськості освіти". Хочу зазначити, що викладання християнської етики у християнській державі - це логічно. Адже, у Преамбулі нашої Конституції сказано, що «Верховна Рада України приймає Конституцію, усвідомлюючи свою відповідальність перед Богом». Тому, саме у нашій Конституції підкреслена важливість християнських цінностей. Курс християнської етики складений так, що він не викликає протиріч у всіх авраамічних релігіях, що базуються на Божих заповідях. Також в країні, де 80 відсотків людей сповідують християнство, дітям іншої релігії, потрібно, принаймні, ознайомитися у що вірять їх однокласники чи сусіди. Це привело б нас до кращого взаєморозуміння та мирних відносин. Тому, противники викладання етики у школі не можуть заявляти, що її вивчення може суперечити релігійним переконанням їх родини чи хоч якось травмувати їх дитину. Навпаки, дітям пояснюють, як поважати всіх, незалежно від релігії, приймати та любити. Ніякі принципи примусово не насаджуються. Діти знайомляться з ними в цікавій формі. Їм розповідають закономірності їх дій, що слідує за поганими вчинками, які будуть наслідки їх недобрих діянь, що таке справжня любов та прощення. Розповідаючи про це, ми можемо попередити в майбутньому багато негативних явищ.

Світлана Коток, Сарненський район.