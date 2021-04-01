Як ФОПам отримати допомогу 8000 грн.

Починаючи із 09.04.2021 року діє Закон України "Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 30.03.2021 р. № 1358-IX.

Заяви на "карантинну" допомогу ФОП та працівники зможуть подавати із 19 квітня. Це правило діє для ФОП та працівників із регіонів, які до "червоної" зони карантину включили в лютому-березні 2021 року.

Для решти заяву про надання допомоги можна надати протягом 30 днів із дня запровадження на території відповідного регіону додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів "червоної" зони карантину.

Порядок надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів затверджений постановою КМУ від 07.04.2021 р. № 328 (чинна із 10.04.2021 року).

Допомогу отримають наймані працівники суб'єктів господарювання або ФОП, основний КВЕД яких зазначений першим у відомостях з ЄДР станом на останній день місяця, який передує місяцю, в якому подають заяву на отримання допомоги, та відповідає видам, визначеним у Переліку основних КВЕД, стосовно яких здійснюють обмежувальні протиепідемічні заходи, що призводять до тимчасової зупинки роботи суб'єктів господарювання, в яких працюють застраховані особи, та ФОП, затвердженому постановою КМУ від 9.12.2020 р. № 1236.

КМУ уже визначив вичерпний перелік КВЕД, за якими можна отримати 8 тисяч грн допомоги.

Заява на отримання допомоги формує та подає застрахована особа, яку ідентифіковано шляхом використання кваліфікованого електронного підпису, електронної системи ідентифікації “Bank ID” чи іншого засобу ідентифікації особи, який дає можливість однозначно ідентифікувати заявника, в електронній формі через “Портал Дія”, у т.ч. з використанням мобільного додатка Порталу Дія. В заяві, зокрема, вказують номер банківського рахунка (за стандартом IBAN) заявника для виплати допомоги.