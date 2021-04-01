Кабінет міністрів прийняв постанову, яка дозволяє найкращим світовим вишам відкривати в Україні свої структурні підрозділи.
Про цеповідомилиу прес-службі Міністерства освіти і науки.
«Відтепер на території України передбачена можливість утворення територіальних структурних підрозділів іноземних вищих навчальних закладів. Отже, кращі світові практики сфери вищої освіти будуть реалізовуватися і в українських університетах», — заявив заступник голови відомства Андрій Вітренко.
При цьому він зазначив, що іноземні виші, які бажають відкрити свої філії в Україні, повинні займати не нижче 3000 місця в одному з міжнародних рейтингів QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings або Academic Ranking of World Universities — World Top 500 Universities.
У той же час вищим навчальним закладам, які якось пов’язані з РФ, у дозволі викладати на території України буде відмовлено.