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Кабінет міністрів прийняв постанову, яка дозволяє найкращим світовим вишам відкривати в Україні свої структурні підрозділи

Україна і світ 13-апр, 2021, 12:029 swet 84
Кабінет міністрів прийняв постанову, яка дозволяє найкращим світовим вишам відкривати в Україні свої структурні підрозділи.
Про цеповідомилиу прес-службі Міністерства освіти і науки.
«Відтепер на території України передбачена можливість утворення територіальних структурних підрозділів іноземних вищих навчальних закладів. Отже, кращі світові практики сфери вищої освіти будуть реалізовуватися і в українських університетах», — заявив заступник голови відомства Андрій Вітренко.
  При цьому він зазначив, що іноземні виші, які бажають відкрити свої філії в Україні, повинні займати не нижче 3000 місця в одному з міжнародних рейтингів QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings або Academic Ranking of World Universities — World Top 500 Universities.
У той же час вищим навчальним закладам, які якось пов’язані з РФ, у дозволі викладати на території України буде відмовлено.
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