Рівне:

І знову обмеження на Великодні свята...

Головна 16-апр, 2021, 09:389 swet 0


Під час Великодня та травневих свят через пандемію коронавірусу буде діяти особливий режим. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов. “Для нас важливо, щоб виконувалися ті обмеження, які є. Звичайно, буде особливий режим ми будемо просити, звертатися до громадян, щоб вже почали робити, обмежували контакти по можливості, великі скупчення людей”, – сказав Степанов.Як відомо,

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) оновило розподіл карантинних зон. Показник госпіталізацій хворих із COVID-19 перевищено у 19 областях та в Києві, на червоному рівні знаходяться столиця та 12 областей.

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