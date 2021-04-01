До проекту «Озеленення планети» активно долучилися жителі Рівненщини

Урочище "Брища"

Як відомо, Україна взяла участь у встановленні світового рекорду під час акції "1 мільйон дерев за 1 добу у 100 країнах світу" в межах проекту "Озеленення планети". Місія проекту - висадити 100 000 000 дерев по всій планеті протягом трьох років, відновити екосистему Землі та об'єднати людей планети. Екоактивістка Ірина Теслюк зауважує, що Рівненщина має один з найкращих результатів в Україні. Так тільки близько 30 тисяч кущів висадили біля Городка Рівненського району. «Всього за день висадили близько трьохсот тисяч дерев по області, з яких близько 50 тисяч дерев великих дерев та 250 тисяч одиниць лісових порід у лісах», -зауважила організаторка акції. Така акція проходить на Рівненщині та в Україні вдруге, організатори планують проводити її на постійній основі. У 2020-му на території країни висадили близько двох мільйонів дерев, цьогоріч очікують результат у понад п'ять мільйонів.

Участь у проекті брали різні вікові категорії, в тому числі і діти. У суботу 10 квітня, жителі Тинного також долучилися до всесвітньої акції разом з усією Україною та сотнею країн світу. Організували акцію депутати Немовицької ТГ Ольга Трохимець та Ірина Абрамчук. Староста с. Тинне Олександр Омельковець подарував 25 хвойних дерев для шкільного парку, а також 10 туй, які були висаджені біля БК с. Немовичі. Олександр Іванович не байдужий до таких процесів, бо за фахом в минулому працівник лісгоспу, тому прийняв активну участь в озелененні ТГ.

Не є секретом, що внаслідок незаконного переміщення деревини втрати державних лісогосподарських підприємств складають щорічно мільярдні втрати для держави. Ліси називають легенями планети, адже вони займають третину суші та виконують життєво важливі екосистемні функції. В рамках акції «Створюємо ліси разом» в кв. 35 Клесівського лісництва проведена посадка лісових культур на площі 0,9 га. Разом із лісівниками працювали депутати Рівненської обласної та міської рад, заліснювали цьогорічний зруб. Так, депутат Рівненської обласної ради, Андрій Пехотін знайшов час для такої справи: «Учасники акції залишилися задоволені своєю роботою, а справжню оцінку, як завжди, поставить майбутнє покоління. Дуже приємні відчуття отримуєш, коли стаєш учасником такої важливої справи, а саме відновлення лісу новими сосновими саджанцями!» - зауважив Андрій Васильович. На території Клесівського лісництва активісти дали старт своєму проекту - "Посади Бурштинове дерево» та висадили одночасно понад 200 саджанців, а назвали своє насадження «Бурштиновим лісом».

10 квітня Сарненські лісівники разом із учнями шкільного лісництва, представниками органів влади, громадських організацій, депутатів та журналістів прийняли участь в масштабному проекті. Акцію проведено на базі 4 лісництв. До заходу долучилось більше 50 чоловік. Завдяки спільним зусиллям, посадили молодий ліс на площі 2,3 га. Крім того, лісівники підтримали ініціативи громадських організацій, депутатів Сарненської міської ради, працівників будинку культури «Сузір‘я» та шкіл району щодо участі в озелененні територій соціальних об‘єктів.









Вирощені в розсаднику Костянтинівського лісництва декоративні саджанці та дерева будуть окрасою вулиць м. Сарни та об‘єктів інфраструктури Сарненського району.

З метою виховання бережливого ставлення до насаджень та навколишнього середовища при школах Сарненщини та області діють шкільні лісництва, які вже традиційно допомагають місцевим лісовим господарствам. Так, учні шкільного лісництва Тинненської ЗОШ долучились до акції «Створюємо ліси разом». В 94 кварталі Тинненського лісництва силами дітей було проведено лісовідновлення на площі 1 га.

Як відомо, екологічна проблема – глобальна проблема людства №1 у світі.

Кожної хвилини:

знищується більше 51 акра тропічних лісів;

використовують близько 35000 барелів нафти;

знищується 50 тонн родючого ґрунту через неправильне його використання;

виділяється більше 12000 тонн вуглекислого газу в атмосферу.

Ми отримали в спадок невимовно прекрасний і багатообразний сад, але біда наша в тому, що ми погані садівники, що не засвоїли найпростіших правил садівництва. Бо саме людський фактор є причиною екологічної катастрофи. Тому екологічне виховання займає дуже важливе місце в освітніх закладах. Адже, встановлено, що 1 га насаджень затримує за 1 рік 70 тонн пилу, сажі та кіптяви та виділяє 4 тонни кисню. І сьогодні є актуальною стародавняукраїнська приказка, яка стверджує – «якщо ти посадив хоч одне дерево – життя прожив не марно»…

Світлана Коток.