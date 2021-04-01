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Арсен Аваков: "Сьогодні ми сильніші і боєздатніші"

Головна 17-апр, 2021, 13:319 swet 5

Сьогодні Україна сильніша і боєздатніша, ніж на початку російської агресії. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Facebook"Путінський режим знов накопичує військові сили біля кордонів України, погрожуючи новою агресією. Скажений собака знову біля наших воріт.

Нам не звикати - ми на своїй землі і будемо захищатися!" - написав міністр у Facebook

Сьогодні важливо відповісти на загрозу зібрано й адекватно: концентрацією всіх патріотичних сил України, зауважив Аваков.

"Консолідовані сили державників та цивільних патріотів-ветеранів - регулярні сили ЗСУ, МВС та резервісти - повинні об'єднавшись встати на захист своєї країни. Так було 2014-го. Так буде і зараз, якщо доведеться", - заявив міністр.

Цього тижня в Україні відзначають сьому річницю створення перших добробатів - добровольчих формувань патріотів. Перший добровольчий батальйон "Дніпро-1" був створений 14 березня 2014 року, нагадав Аваков.

"Сьогодні ми сильніші і боєздатніші, ніж тоді. У нас вже є потужна техніка та справжній бойовий досвід - а сила духу, впевнений, стала тільки міцніше!

Ми за мир, але з огляду на нарощування сил агресора у наших кордонів - готуємося для того, щоб рішуче захищати Україну, свої сім'ї та свою землю!", - написав міністр.

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