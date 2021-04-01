Під загрозою ліквідації в Україні перебувають 93 школи

Головна 23-апр, 2021, 07:529 prov 0

В Україні під загрозою ліквідації перебувають 93 заклади середньої освіти, що розташовані у сільській місцевості.

Про це йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту, яким передбачено надання дозволу місцевій владі вільно використовувати майно ліквідованих шкіл для потреб місцевих громад.

Зокрема, за оперативними даними обласних державних адміністрацій станом на 01 лютого 2021 року в Україні функціонує 8 743 закладів середньої освіти у сільській місцевості.

«Серед них, 2 558 закладів середньої освіти є «малокомплектними», а у Донецькій області 10 шкіл призупинили діяльність через відсутність дітей. Наразі на балансі місцевих органів самоврядування перебуває 365 ліквідованих майнових комплексів ліквідованих комунальних закладів освіти у сільській місцевості. Крім цього, обласні державні адміністрації повідомляють про можливість ліквідації у 2021 – 2022 рр. 93 навчальних закладів середньої освіти у сільській місцевості», – зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту.

За даними обласних державних адміністрації, впродовж найближчого часу можуть бути ліквідовані 10 шкіл в Запорізькій області, 23 заклади освіти Житомирської області, 39 шкіл і філій у Львівській області.

Окрім того, під загрозою ліквідації перебувають 8 шкіл в Одеській області, 6 шкіл на Хмельниччині, по 5 у Миколаївській та Сумській областях та 2 школи на Черкащині.

Загалом, відповідно до даних Міністерства освіти та науки станом на 5 вересня 2019 року в Україні перебувало 3 900 шкіл з наповнюваністю класів 9 і менше учнів. Майже всі з них розташовані у сільській місцевості.