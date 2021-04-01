Рівне:

На Великодні свята в Україні НЕ ПЛАНУЮТЬ запроваджувати додаткові карантинні обмеження

Головна 23-апр, 2021, 11:269 swet 241

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook.

"Додаткових обмежень на Великдень ми не плануємо. Розумію, як важливо українцям відсвяткувати цей світлий день згідно з традиціями. А для мене важливо, щоб ці святкування відбулися з дотриманням усіх правил безпеки", - наголосив міністр.
За його словами, попри те, що пік пандемії пройдено і навіть столиця після 30 квітня, ймовірно, перейде до "жовтої" зони – розслаблятися рано.
"Я не хочу, щоб одразу після свят у нас знову був сплеск захворюваності. Тому закликаю українців продовжувати дотримуватися встановлених протиепідемічних правил, носити маски правильно, бо це не амулет – у кишені вона вас не захистить. Уникати скупчень людей та святкувати у вузькому родинному колі. А церкву – створити всі умови для безпечного відвідування храмів вірянами", - зауважив Степанов.

 
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