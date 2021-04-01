На Великодні свята в Україні НЕ ПЛАНУЮТЬ запроваджувати додаткові карантинні обмеження

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook.

карантинні обмеження в столиці продовжили до 30 квітня.

"Додаткових обмежень на Великдень ми не плануємо. Розумію, як важливо українцям відсвяткувати цей світлий день згідно з традиціями. А для мене важливо, щоб ці святкування відбулися з дотриманням усіх правил безпеки", - наголосив міністр.За його словами, попри те, що пік пандемії пройдено і навіть столиця після 30 квітня, ймовірно, перейде до "жовтої" зони – розслаблятися рано."Я не хочу, щоб одразу після свят у нас знову був сплеск захворюваності. Тому закликаю українців продовжувати дотримуватися встановлених протиепідемічних правил, носити маски правильно, бо це не амулет – у кишені вона вас не захистить. Уникати скупчень людей та святкувати у вузькому родинному колі. А церкву – створити всі умови для безпечного відвідування храмів вірянами", - зауважив Степанов.