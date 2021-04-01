Безкоштовні ноутбуки і маски — що пообіцяв вчителям Кабмін

ноутбуків педагогічним працівникам для організації дистанційного навчання;

засобів захисту, необхідних для організації протиепідемічних заходів під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році.

загальноосвітні школи з не менш 250 учнями й опорні установи з не менш 200 учнів;

загальноосвітні школи з не менше 100 учнів;

інші загальноосвітні установи.

дезінфікуючих засобів для обробки рук учасників ЗНО-2021;

дезінфікуючих засобів для обробки поверхонь пунктів тестування;

одноразових медичних халатів і захисних щитків для інструкторів, чергових, відповідальних за пункт тестування та медичних працівників.

Кабмін вирішив подбати про навчальні заклади та ухвалив постанову від 21 квітня 2021 року №?403, врегулювавши порядок отримання субвенцій із бюджету для боротьби з наслідками коронавірусу в навчальних закладах.Відтепер місцеві бюджети отримають субвенції з державного бюджету для закупівлі:При цьому ноутбуки отримають не всі педагоги, а тільки ті, які викладають у мовно-літературній, математичній, природничій, соціальній, цивільній, історичній та інформаційній сферах. Закупити ноутбуки та засоби захисту планують до початку ЗНО-2021. Розподіляти куплені ноутбуки будуть у такий спосіб:В ідеалі, у кожній школі має бути по одному комп’ютеру на викладача. Також державні кошти виділять на закупівлю: