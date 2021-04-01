Безкоштовні ноутбуки і маски — що пообіцяв вчителям Кабмін

Відтепер місцеві бюджети отримають субвенції з державного бюджету для закупівлі:
- ноутбуків педагогічним працівникам для організації дистанційного навчання;
- засобів захисту, необхідних для організації протиепідемічних заходів під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році.
- загальноосвітні школи з не менш 250 учнями й опорні установи з не менш 200 учнів;
- загальноосвітні школи з не менше 100 учнів;
- інші загальноосвітні установи.
- дезінфікуючих засобів для обробки рук учасників ЗНО-2021;
- дезінфікуючих засобів для обробки поверхонь пунктів тестування;
- одноразових медичних халатів і захисних щитків для інструкторів, чергових, відповідальних за пункт тестування та медичних працівників.
Джерело.