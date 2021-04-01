Рівняни з початку року купили нових авто на 6,5 млн доларів

У першому кварталі поточного року в Рівному та області придбали 200 нових автомобілів. Сума покупок становила 6,5 млн доларів США.
Лідером серед брендів у січні-березні був Toyota. Майже 50 таких нових автомобілів отримали реєстрацію у регіоні. Крім цих авто часто обирали Renault, Kia, Nissan і Mitsubishi, – йдеться у рейтингу сайту з продажу автомобілів RST.ua.
Кросовер Toyota RAV4 отримав найбільшу кількість продажів серед моделей і покрив 11% ринку. Також у регіоні часто реєстрували Kia Sportage і Nissan Qashqai.
Понад 80% зареєстрованих автомобілів – кросовери. Частка авто, що обладнані дизельними моторами склала 30% ринку, а середній об’єм двигуна становив 2 л. Автомобілі з ціною від 17 до 35 тис. доларів отримали долю ринку 60%. Середня ціна кожного автомобіля, який зареєстрували у першому кварталі, перевищила 32 тис. доларів.
Загалом у першому кварталі поточного року українці придбали 21 000 нових автомобілів. Сума покупок становила 660 млн доларів США. Лідером серед брендів у січні-березні був Toyota, а серед моделей – Toyota RAV4. Найдорожчими автомобілями першого кварталу були Rolls-Royce Cullinan і Wraith (кожна майже по 500 тис. доларів); один Aston Martin DB11 (270 тис. доларів) і два DBX (по 260 тис. доларів), три Bentley Flying Spur, три Continental GT і п’ять Bentayga (вартість кожної становить майже по 300 тис. доларів).
Нагадаємо, впродовж 2020 року в Рівному та області реалізували 880 нових автомобілів на загальну суму понад 27 млн доларів. Тоді бестселером був кросовер Renault Duster.