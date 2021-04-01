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Страсна п’ятниця - найсумніший день в році для християн Західного та Східного обрядів

Головна 30-апр, 2021, 09:269 swet 149

Це остання п’ятниця Великого посту, цього дня на Голгофі розіп’яли Ісуса Христа, - день жалоби та спогадів про хресну дорогу від засудження до розп’яття Ісуса Христа. Христос в п’ятницю відданий Іудою за 30 срібняків, постав перед судом.

Римський прокуратор  Понтій Пилат під час суду над Христом здійснив прийняте серед  юдеїв ритуальне обмивання рук в знак непричетності до здійснення вбивства: від того дня і до сьогодні є такий вислів «Я вмиваю руки…», що означає непричетність до якоїсь справи. Також, вигук первосвященника Кайяфи «Кров Його на нас і дітей наших…», пов’язують із переслідуванням євреїв по всьому світу та відомим Голокостом.


За синоптичними Євангеліями розп'яття Ісуса Христа відбулося 15 нісана. Нісан — перший місяць року у  єврейському релігійному календарі. Інша назва — Авів, що означає «весна». Євангеліст Іван проте, уточнює, що Ісус помер 14 нісана — в час коли жертвували ягнят у Храмі на свято Песах. Отож, сам Христос стає Агнцем Божим: «…Пасха наша, Христос, заколений за нас" - апостол Павло. За євангелістами, Воскресіння Христа є виключно дією Бога, при якій не була присутня жодна людина, в чому і заключається таїнство віри для людини. Він згодом зявляється небагатьом і вибраним. На теренах України святкувати Великдень, як Воскресіння Ісуса почали ще наприкінці першого тисячоліття, із запровадженням Християнства. 


Прихід, страждання і перемогу Сина Божого передсказано у різних текстах Старого Заповіту.

«… але Він був ранений за наші гріхи, за наші провини Він мучений був, – кара на Ньому була за наш мир, і ранами Його нас уздоровлено!» - прорік Ісая 700 років до народження Христа.

Світлана Коток.
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