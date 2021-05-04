Якщо ви вирішили збудувати сучасний будинок із комфортними та безпечними умовами проживання, і уже обрали теплоізоляційні системи від STO для створення здорових та теплих умов всередині оселі, то радимо вам також декорувати будинок фасадними матеріалами німецької марки.

Після наклеювання теплоізоляційних плит – чи пінополістиролових чи мінеральною ватою – фінішний шар оформляють декоративною фасадною фарбою чи штукатуркою. Що б ви не обрали в лінійці STO – мінеральне покриття, силіконове чи дисперсійне, усі вони відмічаються чудовими атмосферостійкими характеристиками та високим ступенем паропроникності. Це значить, що фасад не буде замокати під час сезону дощів та у зимовий період, проте забезпечуватиме необхідний повітрообмін, який дозволить будинку залишатися сухим та чистим.

Фасадна штукатурка від STO лягає на будь-яку мінеральну поверхню та створює декоративний ефект, що надає фасаду привабливого вигляду. Зокрема, штукатурка StoMiral MP містить мармурові крихти, які вигідно вирізняють зовнішні стіни будинку та додають покриттю довговічності. А мінеральна штукатурка Sto-Leichtputz K використовується при оформленні екстер’єру декоративним малюнком «баранек».

Фасадна фарба від STO презентована досить широким рядом, залежно від потреби замовника та підбирається відповідно до індивідуальних потреб та призначення будинку. Зокрема STO має в своєму асортименті самоочисну фасадну фарбу, забруднення з якої змиваються дощем, а також фарбу, що може заповнити тріщини в фасаді чи фарбу, що додасть металевого полику екстер’єру.

Важливо також, що фасадні матеріали марки STO містять фугініцидні добавки, які перешкоджають розвитку шкідливих мікроорганізмів на зовнішній стороні вашої оселі та захищають від плісняви на фасаді.

Серед широкої лінійки наших фасадних фарб можете обрати ступінь матовості, який оптимально відповідатиме вашим естетичним потребам. Також, колір екстер’єру будинку обирає замовник – залишити його білим чи заколорувати у омріяний колір – за бажанням клієнта. Фарби із спеціальними атмосферостійкими властивостями зберігатимуть колір навіть при тривалій багаторічній взаємодії із сонцем, дощем та снігом.

Певні види фасадної фарби можуть застосовуватися навіть на металевих, оцинкованих, ламінатних та дерев’яних поверхнях. Немає також специфічних вимог до нанесення. Майже уся фарба від STO наноситься валиком, щіткою, розпилювачем чи машинним способом.