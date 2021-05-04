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На Рівненщині перекинувся автобус із 20 пасажирами, чотирьох осіб доправлено в лікарню

Головна / Рівненська область 17-май, 2021, 12:079 prov 4
У Дубенському районі Рівненської області вранці в понеділок перекинувся автобус із 20 людьми, чотирьох пасажирів доставили до лікарні.
"ДТП сталася сьогодні близько 8:15 в селі Мирогоща. 28-річний рівнянин, водій маршрутного таксі сполученням Дубне-Рівне, уникаючи зіткнення із легковиком, який виїжджав із другорядної дороги, виїхав на смугу зустрічного руху. Після цього - на узбіччя, де допустив перекидання транспортного засобу", - повідомляє поліція Рівненської області у Facebook.


До лікарні доставили чотирьох пасажирів, їхній стан оцінюють медики.
Загалом у салоні автобуса перебували орієнтовно 20 осіб. Зазначено, що водій був тверезий.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування. Дорожній рух на зазначеній ділянці дороги частково ускладнений.
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