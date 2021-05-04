Відбулася Колегія управління освіти і науки облдержадміністрації з теми «Презентація результатів дослідження ринку праці»

19 травня відбулася Колегія управління освіти і науки облдержадміністрації, яка проходила з теми «Презентація результатів дослідження ринку праці». Петро Коржевський, начальник управління освіти і науки Рівненської ОДА, заступник голови регіональної ради був головуючим, який, ще будучи заступником міністра освіти поставив за завдання популяризувати робітничі професії та зруйнувати стереотипи суспільства щодо профосвіти.

Член постійної колегії Володимир Титечко - директор Тинненської ЗОШ І-ІІІ ступенів, який, до слова, єдиний представник з керівників установ Сарненщини, зауважує, що день був плідний та насичений, оскільки присутні змогли проаналізувати моніторинги, результати опитування роботодавців Рівненщини та опитування випускників ЗПТО, а також схвалили Стратегічний план розвитку системи професійної (професійно-технічної) освіти Рівненської області до 2027 року.

Гарне враження на присутніх справила презентація СТЕМ лабораторії навчального закладу Здолбунівського вищого професійного училища залізничного транспорту.

Україна успадкувала розвинуту систему професійно-технічної освіти. Колегія Міністерства освіти схвалила Стратегію розвитку професійно-технічної освіти на період до 2023 року. Оновлення системи професійно-технічної освіти впродовж наступних 3 років буде відбуватись за чотирма ключовими напрямами. Це побудова ефективної системи управління, посилення співпраці закладів із бізнесом, покращення змісту та якості такої освіти, а також її популяризації.

Світлана Коток.