Как устроены автомобильные аккумуляторы

Стандартный агрегат состоит из шести элементов, каждый по два вольта. В свою очередь детали состоят из решетчатых пластинок, погруженных в электролит и покрытых специальным активным веществом. Когда к изделию подключается нагрузка, вещество и электролит вступают в реакцию, при этом начинает вырабатываться электроток. В интернет-магазине аккумуляторов «Авто-Аптека» представлен широкий ассортимент, отличающийся длительным эксплуатационным сроком, высоким качеством, надежностью и практичностью. Устройство выполняет три основных функции:

осуществляет запуск мотора;

выполняет подпитку электрических приборов (сигнализация, мобильный телефонии и прочее);

помогает генератору справиться с повышенной нагрузкой.

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Разновидности АКБ

Существует два основных типа данного устройства: с гелевым или жидким электролитом. В первом случае осуществляется пропитка пластин-сепараторов, изготовленных из стекловолокна. Такой вариант имеет ряд преимуществ:

вода не испаряется, остается в пористом материале, затем опять вступает в реакцию;

минимальное внутреннее сопротивление, за счет чего улучшается проводимость;

выдается большее количество тока;

выполняется препятствование отслоению активного вещества;

улучшаются эксплуатационные особенности;

при вскрытии корпуса лучшая безопасность;

продлевается срок службы.

Во втором варианте электролит имеет жидкий вид. За счет этого возникают следующие проблемы: контроль за его уровнем; деградация батареи; высокое внутреннее сопротивление; жесткие правила использования. Такая модель отличается чувствительностью к вибрациям. На аккумуляторы каталог довольно-таки обширный. Вы наверняка найдете оптимальную для себя модель, отвечающую всем требованиям и необходимым стандартам.

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