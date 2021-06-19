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Как устроены автомобильные аккумуляторы

Спільна 29-июн, 2021, 17:599 prov 57

Стандартный агрегат состоит из шести элементов, каждый по два вольта. В свою очередь детали состоят из решетчатых пластинок, погруженных в электролит и покрытых специальным активным веществом. Когда к изделию подключается нагрузка, вещество и электролит вступают в реакцию, при этом начинает вырабатываться электроток. В интернет-магазине аккумуляторов «Авто-Аптека» представлен широкий ассортимент, отличающийся длительным эксплуатационным сроком, высоким качеством, надежностью и практичностью. Устройство выполняет три основных функции:

  • осуществляет запуск мотора;

  • выполняет подпитку электрических приборов (сигнализация, мобильный телефонии и прочее);

  • помогает генератору справиться с повышенной нагрузкой.

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Разновидности АКБ

Существует два основных типа данного устройства: с гелевым или жидким электролитом. В первом случае осуществляется пропитка пластин-сепараторов, изготовленных из стекловолокна. Такой вариант имеет ряд преимуществ:

  • вода не испаряется, остается в пористом материале, затем опять вступает в реакцию;

  • минимальное внутреннее сопротивление, за счет чего улучшается проводимость;

  • выдается большее количество тока;

  • выполняется препятствование отслоению активного вещества;

  • улучшаются эксплуатационные особенности;

  • при вскрытии корпуса лучшая безопасность;

  • продлевается срок службы.

Во втором варианте электролит имеет жидкий вид. За счет этого возникают следующие проблемы: контроль за его уровнем; деградация батареи; высокое внутреннее сопротивление; жесткие правила использования. Такая модель отличается чувствительностью к вибрациям. На аккумуляторы каталог довольно-таки обширный. Вы наверняка найдете оптимальную для себя модель, отвечающую всем требованиям и необходимым стандартам.

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