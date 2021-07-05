Димохідна труба: вимоги і правила облаштування

Облаштування труби димоходу при наявності в житлі каміна, печі, опалювального котла та інших пристроїв, що виділяють в процесі роботи дим, чадний газ та інші продукти горіння - важливий етап, що визначає комфорт і безпеку приміщень. Приватний заміський будинок, дача, котедж в межах міста господарі прагнуть облаштувати якомога комфортніше і затишніше, організовуючи камінні зони у вітальнях і вибудовуючи печі-мангали на прибудинкових територіях. Труба димоходу - невід'ємна частина цих конструкцій і професійний монтаж з дотриманням норм і правил в процесі будівництва, позбавляють власників житла від всіляких неприємностей, пов'язаних з відкритим вогнем.
Основні вимоги до облаштування труби димоходу
На сьогоднішній день доступні кілька способів облаштування
- Монтуючи печі, чавунні топки або цегляні каміни великої маси і високі труби димоходу, необхідно подбати про будівництво фундаменту. Це може бути полегшена платформа, що не дозволить конструкції осісти і зруйнуватися.
- Якщо переборки стін і перекриття виконані з деревини, димохід від них має знаходитись на відстані не менше 50 см, якщо матеріали негорючі, відстань скорочується до 38 см.
- Обладнуючи трубу димоходу, потрібно уникати великої кількості вигинів каналу, не варто робити їх під прямим кутом, слід розбивати такі ділянки на 2-3 секції під невеликими кутами.
Технічні характеристики труби димоходу
Як і будь-яка комунікація, а труба димоходу відноситься саме до цієї категорії споруд, вона має ряд характеристик, на які слід спиратися при проектуванні і монтажі конструкції, що визначає безпеку, комфорт і нормальну роботу всієї системи димовідведення. До таких параметрів відносяться:
- ·висота труби димоходу до коника покрівлі будівлі. При пласкій конструкції даху цей розмір не повинен бути менше півметра. На скатних дахах це ті ж 50 см, за умови, що труба димоходу знаходиться на відстані до півтора метра, а при збільшенні дистанції до 1,5-3 м верхня точка димоходу повинна бути не нижче коника. У всіх інших випадках цей параметр визначається після прокладки лінії під кутом 10° по відношенню до лінії горизонту;
- ·будівельний матеріал підбирається, спираючись на документацію до будівництва будинку, або за типом топки, що встановлюється в введеному в експлуатацію житлі.
Можна вибирати з декількох варіантів труби димоходу: класичної, викладеної з цегли, модульної труби-сендвіча або облаштувати недорогий канал газовідведення з керамічних сегментів.
Особливості монтажу виходу труби димоходу з будівлі
Питання виходу труби назовні підіймається недарма, оскільки вибираючи з двох способів - через дах або через стіну, важливо врахувати всі плюси і мінуси цих варіантів.
- Стіновий вихід підвищує пожежну безпеку будівлі, мінімізує ймовірність задимлення приміщення, зі збільшенням висоти труби димоходу підвищується тяга. Такий засіб відмінно підходить для монтажу каміна, топки або печі в уже побудованому будинку. Єдиний мінус - складність і дорожнеча робіт з монтажу димоходу.
- Вихід труби через покрівлю дає всій конструкції стійкість і проходження газів без переохолодження. Однак, такий варіант не дозволяє контролювати можливе задимлення в перекриттях і на горищі до моменту займання конструкцій.
Виробники готових камінних топок супроводжують свої вироби докладними рекомендаціями по монтуванню труб димоходів, а деякі комплектують ними свої вироби.