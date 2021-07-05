Димохідна труба: вимоги і правила облаштування

Облаштування труби димоходу при наявності в житлі каміна, печі, опалювального котла та інших пристроїв, що виділяють в процесі роботи дим, чадний газ та інші продукти горіння - важливий етап, що визначає комфорт і безпеку приміщень. Приватний заміський будинок, дача, котедж в межах міста господарі прагнуть облаштувати якомога комфортніше і затишніше, організовуючи камінні зони у вітальнях і вибудовуючи печі-мангали на прибудинкових територіях. Труба димоходу - невід'ємна частина цих конструкцій і професійний монтаж з дотриманням норм і правил в процесі будівництва, позбавляють власників житла від всіляких неприємностей, пов'язаних з відкритим вогнем.

Основні вимоги до облаштування труби димоходу

На сьогоднішній день доступні кілька способів облаштування

Монтуючи печі, чавунні топки або цегляні каміни великої маси і високі труби димоходу, необхідно подбати про будівництво фундаменту. Це може бути полегшена платформа, що не дозволить конструкції осісти і зруйнуватися. Якщо переборки стін і перекриття виконані з деревини, димохід від них має знаходитись на відстані не менше 50 см, якщо матеріали негорючі, відстань скорочується до 38 см. Обладнуючи трубу димоходу, потрібно уникати великої кількості вигинів каналу, не варто робити їх під прямим кутом, слід розбивати такі ділянки на 2-3 секції під невеликими кутами.

Технічні характеристики труби димоходу

, але незалежно від типу конструкцій і матеріалів, що використовуються для монтажу, необхідно дотримуватися наступних правил:

Як і будь-яка комунікація, а труба димоходу відноситься саме до цієї категорії споруд, вона має ряд характеристик, на які слід спиратися при проектуванні і монтажі конструкції, що визначає безпеку, комфорт і нормальну роботу всієї системи димовідведення. До таких параметрів відносяться:

·висота труби димоходу до коника покрівлі будівлі. При пласкій конструкції даху цей розмір не повинен бути менше півметра. На скатних дахах це ті ж 50 см, за умови, що труба димоходу знаходиться на відстані до півтора метра, а при збільшенні дистанції до 1,5-3 м верхня точка димоходу повинна бути не нижче коника. У всіх інших випадках цей параметр визначається після прокладки лінії під кутом 10° по відношенню до лінії горизонту;

·будівельний матеріал підбирається, спираючись на документацію до будівництва будинку, або за типом топки, що встановлюється в введеному в експлуатацію житлі.

Можна вибирати з декількох варіантів труби димоходу: класичної, викладеної з цегли, модульної труби-сендвіча або облаштувати недорогий канал газовідведення з керамічних сегментів.

Особливості монтажу виходу труби димоходу з будівлі

Питання виходу труби назовні підіймається недарма, оскільки вибираючи з двох способів - через дах або через стіну, важливо врахувати всі плюси і мінуси цих варіантів.

Стіновий вихід підвищує пожежну безпеку будівлі, мінімізує ймовірність задимлення приміщення, зі збільшенням висоти труби димоходу підвищується тяга. Такий засіб відмінно підходить для монтажу каміна, топки або печі в уже побудованому будинку. Єдиний мінус - складність і дорожнеча робіт з монтажу димоходу. Вихід труби через покрівлю дає всій конструкції стійкість і проходження газів без переохолодження. Однак, такий варіант не дозволяє контролювати можливе задимлення в перекриттях і на горищі до моменту займання конструкцій.

Виробники готових камінних топок супроводжують свої вироби докладними рекомендаціями по монтуванню труб димоходів, а деякі комплектують ними свої вироби.