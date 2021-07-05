Традиція вшанування козаків-героїв Берестецької битви

30 червня 1651 року особливо для нас - жителів Рівненщини, як в цілому і для усіх українців та української діаспори є важливою датою в історичному календарі. На Рівненщині в незалежній Україні вже стало традицією щороку відзначати річницю славної історичної події, що відбулася на теренах нашого краю - Берестецької битви, герої якої золотими літерами накарбовані в історії України та в наших серцях. Цьогоріч відзначали 370-ту річницю битви аж три дні - 2-4 липня.

фото Руслана Потапчука

Тарас Шевченко подорожуючи нашим краєм у 1847 році побував на місці трагедії під Берестечком поблизу рівненських сіл Пляшева та Острів. Згодом у Кос-Аралі він пише вірш, присвячений цій події, в якому з глибоким співчуттям оспівує трагедію і мужність свого народу:

Ой чого ти почорніло

Зеленеє поле?

Почорніло я від крові

За вольную волю.

Круг містечка Берестечка

На чотири милі

Мене славні запорожці

Своїм трупом вкрили.

Та ще мене гайворони

Укрили з півночі...

Клюють очі козацькії,

А трупу не хочуть.

Почорніло я, зелене,

Та за вашу волю...

Ця битва не стала новою перемогою гетьмана Богдана Хмельницького. Ця битва закінчилася поразкою козацько-татарського війська, а сам гетьман, як заручник кримського хана, вимушений був покинути поле битви. За словами канадського історика українського походження Ореста Субтельного – татари відігравали роль маятника в даній війні: підтримували то козаків, то поляків, бо не хотіли мати під боком сильного сусіда.

“Я знаю грамоту свободи, її підписують мечі!” – саме такі слова поетеса Ліна Костенко вклала в уста нескореного гетьмана Богдана Хмельницького.



