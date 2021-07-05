З 1 липня в Україні запрацював ринок землі

Це означає, що мораторій скасовано і землі сільськогосподарського призначення тепер можуть бути предметом купівлі-продажу.



Мораторій скасовано, але не для всіх

З 1 липня продавати дозволено лише земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які перебувають у приватній власності.

Під забороною продажу залишаються земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності, а також земельні частки (паї) та приватні земельні ділянки, розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Хто може бути покупцем

До 1 січня 2024 року покупцем аграрної землі можуть бути виключно фізичні особи — громадяни України, які мають у власності не більше 100 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

З 1 січня 2024 року список потенційних покупців буде розширений за рахунок юридичних осіб, що зареєстровані за законодавством України. Проте, вони не зможуть купити більше 10 тис. га земель сільськогосподарського призначення на одну юридичну особу.

Не зможуть купувати українську землю іноземці, особи без громадянства та юридичні особи, що належать іноземцям. Щоправда, така заборона може бути знята за відповідним рішенням загальнонаціонального референдуму. Проте, навіть за наявності такого рішення референдуму іноземці не зможуть набувати у власність земельні ділянки, розташовані в 50-кілометровій зоні від державного кордону України.

Як визначається ціна продажу

За загальним правилом, ціна продажу земельних ділянок визначається за погодженням між продавцем та покупцем. В більшості випадків ціна буде формуватися в залежності від регіону, місця розташування, якості землі, площі земельної ділянки та наявної конкуренції.

Проте, згідно із законом ціна земельної ділянки сільськогосподарського призначення до 1 січня 2030 року точно не може бути нижчою за її нормативну грошову оцінку. На сьогодні середня нормативна грошова оцінка гектара ріллі в Україні орієнтовно становить 27,5 тис. грн. Це той маркер, що дає розуміння нижче якої планки не може бути ціна аграрної землі в найближчі 8,5 років.

Експерти по-різному оцінюють ринкову ціну землі, але їх прогноз у цілому зводиться до того, що одразу після відкриття ринку ціна гектару становитиме $1?$2 тис. Мінекономіки навіть прогнозує щорічне збільшення ціни гектару на 10?15% з наступного року.

В 2024 році прогнозується суттєве збільшення попиту на аграрну землю за рахунок виходу на ринок юридичних осіб, що, в свою чергу, призведе до різкого збільшення ціни на землю — до $5?$10 за гектар.

В будь-якому випадку, ринок землі лише відкрився і сьогодні говорити про об'єктивну та справедливу ціну аграрної землі ще занадто рано. Залишається лише спостерігати за розвитком даного ринку та відслідковувати динаміку укладення угод купівлі-продажу.

Що стосується розрахунків за угодами купівлі-продажу землі, то продати землю за кеш не вийде. Закон забороняє готівкові розрахунки за землю та зобов’язує учасників ринку проводити такі розрахунки виключно в безготівковій формі з використанням банківських рахунків. Тож продавцям, що виявили бажання продати свою землю, навряд чи вдасться уникнути сплати податків, а покупцям необхідно підтвердити законність джерел отримання коштів, оскільки банками буде здійснюватися фінансовий моніторинг операцій.

Яка форма угоди купівлі-продажу

Угоди купівлі-продажу земельної ділянки вчиняються в письмовій формі та посвідчуються нотаріально. Нотаріус при цьому відповідає не лише за відповідність укладеної угоди вимогам закону, а до укладення угоди перевіряє відповідність покупця встановленим законом критеріям. У випадку, якщо за результатами такої перевірки буде встановлено, що покупець не може бути власником аграрної землі, нотаріус відмовить в посвідченні угоди.

Як уникнути колізій

До негативних наслідків порушення процедури купівлі-продажу аграрної землі можна віднести конфіскацію земельної ділянки у випадку, коли покупець не відповідає встановленим законом критеріям, або переведення прав та обов’язків покупця земельної ділянки на особу, що має переважне право, у випадку, коли продавцем не дотримано процедури продажу за наявності таких осіб.

З метою уникнення наведених негативних наслідків вкрай важливо ретельно перевіряти правоустановчі документи на земельну ділянку, наявність коректних записів у відповідних реєстрах, осіб, що є учасниками майбутньої угоди купівлі-продажу, на їх відповідність встановленим законом критеріям, наявність осіб з переважним правом, тощо.