Чому Християнська церква вважає Івана Купала язичницьким святом?

«10 Нехай не знайдеться між тобою такий, хто переводить свого сина чи дочку свою через огонь, хто ворожить ворожбу, хто ворожить по хмарах, і хто ворожить по птахах, і хто чарівник, 11 і хто чорнокнижник, і хто викликає духа померлого та духа віщого, і хто питає померлих. 12 Бо гидота для Господа кожен, хто чинить таке»…

Кожного літа в Україні відзначається народне свято – Івана Купала. Воно дійсно народне, так як насичене та доповнювалось постійно різними язичницькими ритуалами та повір’ями, коріння яких тягнеться з давнини і є далеко не слов’янськими. В Україні під час археологічних досліджень виявлено атрибутику свята, якій понад три тисячі років і має запозичені елементи поклоніння народів стародавнього Сходу. На основі археологічних досліджень та вивчення стародавніх допотопних мов і письма істориками доведено, що дане свято у східнослов’янських племен вважалося – днем літнього сонцестояння, поклоніння сонцю, як божеству.

Відомо що люди з давніх давен усіх племен народів у різних кінцях землі поклонялись небесним світилам, обожнювали їх, радились з ними і приносили жертви. У Верхньому Єгипті, культура якого бере свій початок з четвертого тисячоріччя до н.е., вірили, що рід фараонів веде своє походження від Ра бога Сонця. Напис на одній з пірамід подає фараона як намісника Сонця на Землі, «який зціляє нас своєю турботою, коли виходить, подібно Сонцю, яке дає зелень землям. Кожен погляд лякається, коли бачить його в образі Ра, що постає понад обрієм».

« Вони Божу правду замінили на неправду, і честь віддавали, і служили створінню більш, як Творцеві, що благословенний навіки, амінь» (Апостол Павло. Новий Заповіт).

Своєю життєтворчою силою Сонце завжди викликало в людей почуття поклоніння і страху. Народи, тісно пов'язані з природою, чекали від нього милостивих дарунків – врожаю і достатку, гарної погоди і свіжого дощу – або кари – негоди, буревію, граду. Сонце, яке завжди було об'єктом поклоніння для людства, породило безліч традицій, культів, філософських течій, витворів мистецтва.

7 липня православна церква паралельно святкує Різдво Іоана Предтечі. Різдво Іоана Хрестителя не має жодного стосунку до ворожінь, пошуків «чарівної квітки» папороті чи стрибків через багаття – звичних атрибутів язичницького «свята Івана Купала».

Через різні такі обряди вже християнізована Європа дивилась на Україну-Русь як на поганську територію, яка вважалася відсталою не лише в економічному, а й в духовному та культурному плані. Коли на наші терени прийшло Християнство, то історія також нам каже, що люди дуже болісно сприймали зміни, плакали за ідолами, а подекуди так і лишилися старовіри і до нашого часу. Слід зазначити, що саме християнізація піднімає не лише культуру та духовність всередині держави, а й авторитет України–Руси в зовнішньополітичних відносинах.

Історично доведено на основі Святого Письма - коріння даного свята ще глибші ніж слов'янські і є відлунням ритуалів стародавніх Єгипту та Вавилону.

Чому Християнська церква публічно закликає відмовитися від таких святкувань?

Старий Завіт містить безліч свідоцтв поклоніння світилам. За часів розділених царств Ізраїль перейняв в язичників таку практику. Остаточне падіння Ізраїльського царства було безпосередньо пов’язане із залученням народу до язичества і, зокрема, в релігійне поклоніння світилам: «І залишили всі заповіді Господа Бога свого, і зробили собі відлиті зображення двох тельців, і влаштували діброву, і поклонялися усьому воїнству небесному, і служили Ваалу, і проводили синів своїх і дочок своїх через вогонь, і ворожили, і чародіяли, і віддалися тому, щоб робити неугодне в очах Господа і прогнівляти Його. І прогнівався Господь сильно на ізраїльтян, і відкинув їх від лиця Свого. Не залишилося нікого, крім одного коліна Іудиного. І Іуда також не дотримувався заповідей Господа Бога свого, і чинив за звичаями ізраїльтян, як чинили вони. І відвернувся Господь від усіх нащадків Ізраїля, й упокорив їх, і віддавав їх у руки грабіжників, і нарешті відкинув їх від лиця Свого. Ізраїльтяни відокремилися від дому Давида і поставили царем Ієровоама, сина Наватового; і відвернув Ієровоам ізраїльтян від Господа, і втягнув їх у великий гріх» (2Царів 17:16-21).

Одним з найбільш шанованих астрологічних божеств, у жертву якому приносили людей, був Молох (Молех, Мілхом, Малхам). Він втілював собою Сонце, і поклонялися йому, спалюючи живих дітей. Як зазначено в Біблії у кількох місцях "... і не будеш переводити через вогонь синів і дочок...".

У дохристиянські часи слов'яни в цей час саме відзначалося літнє сонцестояння і було прийнято прославляти слов’янського бога сонця Ярила. Хоч християнська церква намагалася викорінити давні слов'янські свята та традиції, але чимало з них збереглися й були пристосовані до релігійних дат. Популярними на Івана Купала, зокрема, залишаються обряди, пов'язані з водою і вогнем.

Одним з атрибутом свята є гадання в ніч з 6 на 7 липня.

В Біблії написано, що всякий ворожбит, віщун, чарівник та інші, які звертаються до духів і спілкуються з мертвими, негідні і мерзенні перед Господом. Тільки Бог відкриє кожній людині, як її далі жити і що робити, тільки до нього повинне бути звернене наше серце. Ворожіння, спіритизм, астрологія - гріх – Лев.19:31; 20:6; 27; Повт.18:10-12; Об.22:15; Іс.8:19; Езек.13:17-23 кара ворожбитам; Соф.1:4-6 – осуд астрологів); Езек.14:10 (грішать і ворожбит і людина). Ворожіння з молитвою (гріх!) – Мих.3:9,11; Покарання - Об.22:14-15; 1Кор.6:9-10; Гал.5:19-21.

Левит 20:6,27

6 А душа, що звертається до померлих духів та до чарівників, щоб блудити за ними, то Я зверну Своє лице проти тієї душі, і винищу того з-посеред народу його. 27 А чоловік або жінка, коли будуть вони викликати духа мерців або ворожити, будуть конче забиті, камінням закидають їх, кров їхня на них!

Левит 19:31

31 Не звертайтесь до духів померлих та до ворожбитів, і не доводьте себе до опоганення ними. Я Господь, Бог ваш!

Повторення Закону 18:10-14, 20-21

10 Нехай не знайдеться між тобою такий, хто переводить свого сина чи дочку свою через огонь, хто ворожить ворожбу, хто ворожить по хмарах, і хто ворожить по птахах, і хто чарівник, 11 і хто чорнокнижник, і хто викликає духа померлого та духа віщого, і хто питає померлих. 12 Бо гидота для Господа кожен, хто чинить таке, і через ті гидоти Господь, Бог твій, виганяє їх перед тобою. 13 Бездоганний будеш ти перед Господом, Богом своїм, 14 бо ці народи, що ти посядеш їх, слухають тих, хто ворожить по хмарах та ворожбитів, а ти не таке дав тобі Господь, Бог твій. 20 А той пророк, що зухвало відважиться промовляти Моїм Ім'ям слова, яких Я не наказав був йому говорити, і що буде говорити, і що буде говорити ім'ям інших богів, хай помре той пророк.

Ісаї 8:19

19 А коли вам скажуть: Запитуйте духів померлих та чародіїв, що цвірінькають та муркають, то відповісте: Чи ж народ не звертається до свого Бога? За живих питатися мертвих?

Єзекiїля 13:17-23

17 А ти, сину людський, зверни своє обличчя до дочок свого народу, що пророкують з власного серця, і пророкуй на них, 18 та й скажи: Так говорить Господь Бог: Горе тим, що шиють чародійні обв'язки на суглоби рук, і роблять хустки на голову всякого зросту, щоб ловити душі. Невже, ловлячи душі Мого народу, ви свої душі спасете? 19 І ви безчестите Мене в Мого народу за жмені ячменю та за кришки хліба, забиваючи душі, що не повинні б умирати, та лишаючи при житті душі, що не повинні б жити, своїми обманами Моєму народові, що слухають лжу. 20 Тому так говорить Господь Бог: Ось Я проти ваших чародійних обв'язок, ув які ви ловите душі. І позриваю їх із ваших рамен, і повипускаю ті душі, ті душі, що ви ловите, щоб були вільні, як птахи. 21 І позриваю ваші хустки, і врятую народ Свій з вашої руки, і не будуть вони вже в вашій руці за здобич, і пізнаєте ви, що Я Господь. 22 За те, що ви лжею заподіяли біль серцю праведного, хоч Я не зробив йому болю, і за те, що ви зміцнюєте руки безбожного, щоб він не відвернувся від своєї злої дороги, щоб спасти його при житті, 23 тому більш не будете бачити марноти та не будете віщувати, і Я врятую народ Свій з вашої руки, і ви пізнаєте, що Я Господь!

Грішить ворожбит і той, хто звертається до нього.

Єзекiїля 14:9-11

9 А пророк, коли б був зведений, і говорив би слово, Я, Господь, зведу цього пророка, і простягну руку Свою на нього, і вигублю його з-посеред Свого народу Ізраїлевого! 10 І понесуть вони свою провину, яка провина того, хто питається, така буде провина пророка, 11 щоб не блудив уже Ізраїлів дім від Мене, і не занечищувався вже всіма своїми гріхами. І будуть вони Мені народом, а Я буду їм Богом, говорить Господь Бог!

Софонiї 1:4-6

4 І руку Свою простягну Я на Юду і на всіх мешканців Єрусалиму, і вигублю з місця оцього останок Ваала, імення жерців зо священиками, 5 і тих, хто вклоняється на дахах світилам небесним, і тих, хто вклоняється, хто присягає Господом, і хто присягає царем своїм, 6 і тих, хто відступає від Господа, і хто не шукає Господа, і не звертається до Нього.

Ворожіння з молитвою – гріх!

Михея 3:,9 11

9 Почуйте ж це, голови дому Якового та начальники дому Ізраїля, які нехтують справедливість, а все просте викривлюють, 11 Його голови судять за хабара, і навчають за плату його ті священики, і за срібло ворожать пророки його, хоч на Господа вони опираються, кажучи: Хіба не Господь серед нас? Зло не прийде на нас!

Чарівники, ворожбити, ідолопоклонники

– не вспадкують Божого Царства

Об'явлення Іоана Богослова 22:14,15

14 Блаженні, хто випере шати свої, щоб мати право на дерево життя, і ввійти брамами в місто!

15 А поза ним будуть пси, і чарівники, і розпусники, і душогуби, і ідоляни, і кожен, хто любить та чинить неправду.



Гріх татуювання

Левит 19:28

І не зробите на тілі своїм нарізу за душу померлого, і не зробите на собі наколеного напису. Я Господь!

Згідно зі стародавніми переказами, найкоротша ніч у році вважалася бісівською, і відлякати всіляку нечисть можна було тільки гучними гуляннями та вогнем. Люди одягались в святковий одяг, збирались навколо багаття, веселились та проводили різноманітні обряди. На купальських іграх дівчата визначали суджених і з цього дня до Петра в Україні святкували весілля.

Оскільки саме святкування пов’язане з язичництвом і має магічний характер (ритуальне очищення вогнем, гадання і ворожіння) церква ніколи не підтримувала такі народні гуляння.

Святкування літнього сонцестояння, запалювання багать і стрибки через них ще в середньовічній Русі вважалися бісівськими та заборонялися церковною владою, бо для православного християнина, брати участь у таких язичницьких святкуваннях є неприпустимим, оскільки це свято супроводжувалося ще й гаданням та ворожбитством.





Люди мріють дізнатися, що ж їх чекають в майбутньому, і, щоб розгадати цю таємницю, часто звертаються до ворожок чи ворожать самі. Метою окультних занять завжди був відведення людей від їх Творця, істинного і живого Бога. Люди, що займаються окультизмом і ворожінням, претендують на звання мудрих, духовних і могутніх. На основі Святого Письма церква вважає, що сила, якою вони володіють, є не що інше, як бісівська сила. «І він перепровадив свого сина через огонь, і гадав, і ворожив, і настановив викликувачів духів померлих та духів віщих, і багато робив зла в очах Господа, щоб гнівити Його» (2 Цар. 21: 6). Поклоніння Молохові і Рефану, або Сатурну, засуджується в книзі “Діяннях Св. Апостолів” (7:43): «Ви прийняли скинію Молохову і зірку бога вашого Ремфана, зображення, зроблені вами, щоб поклонятися їм; Я переселю вас аж за Вавилон». Коли з’являлися богобоязливі царі, такі як Йосія, вони боролися з такими проявами. «І повелів цар Хелкії первосвященикові та іншим священикам, які стояли на сторожі біля порогу, винести з храму Господнього всі речі, зроблені для Ваала і для Астарти і для всього воїнства небесного, і спалив їх за Єрусалимом у долині Кедрон, і повелів порох їх віднести у Вефиль. І відставив жерців, яких поставили царі юдейські, щоб звершувати куріння на висотах у містах юдейських і околицях Єрусалима, – і які кадили Ваалу, сонцю, і місяцю, і сузір’ям, і всьому воїнству небесному; і виніс Астарту з дому Господнього за Єрусалим до потоку Кедрону, і спалив її біля потоку Кедрону, і стер її на порох, і кинув порох її на цвинтар загальнонародний; і зруйнував доми блудилищні, які були при храмі Господньому, де жінки ткали одяг для Астарти» (2Царів 23:4-7).

У Старому Завіті близько ста разів згадується про поширене в Ізраїлі поклоніння Ваалу. Ваал був божеством Фінікії Сонця. Ізраїльтяни так далеко зайшли в своєму віровідступництві, що побудували храм Сонця (Ваала) і перед входом до Дому Господнього встановили статуї коней і колісниць, посвячених Сонцю. Сирофінікійське поклоніння світилам, коли Сонцю і Місяцю поклонялися, називаючи їх Ваалом і Астартою, як носіям чоловічої і жіночої природних сил, було в чистому вигляді поклонінням світилам… Зіркам поклонялися як владикам і правителям підмісячного світу. Фіміам курили не лише Сонцю і Місяцю, але і знакам Зодіаку, і всьому воїнству небесному, тобто всім зіркам. Старозавітні пророки одностайно засуджували поклоніння світилам. Єремія відкидав служіння „богині неба” – Місяцю (Єр. 7:18; 44:17-25).

Він пророкував про Божий суд, який відбудеться над Ізраїлем через його астрологічне ідолопоклонство (Єр. 19:13). Порочність такого служіння полягала не лише в ідолопоклонництві, але і в прагненні передбачити майбутнє. Єремія попереджає: «У той час, – говорить Господь, – викинуть кістки царів Іуди, і кістки князів його, і кістки священиків, і кістки пророків, і кістки жителів Єрусалима із гробів їхніх; і розкидають їх перед сонцем і місяцем і перед усім воїнством небесним, яких вони любили і яким служили і слідом яких ходили, яких шукали і яким поклонялися; не приберуть їх і не поховають: вони будуть гноєм на землі» (Єр. 8:1,2).

Бог засуджував участь Ізраїлю в захопленні заняттями фінікійців, асирійців, надто вавилонян, оскільки Вавилон у Біблії – це праобраз великої розпусти, величання та жертвоприношень, про яке було пророцтво, що він буде зрівняний з землею, а на його місці будуть бродити дикі звірі, оскільки це було залученням до світу окультних релігій. Ізраїлю заборонялося брати участь в яких би то не було окультних діях, що мають на своїй меті передбачення майбутнього: «Коли ти ввійдеш у землю, яку дає тобі Господь Бог твій, тоді не навчися робити мерзоти, які чинили народи ці: не повинен знаходитись у тебе той, хто проводить сина свого або дочку свою через вогонь, віщун, знахар, ворожка, чаклун, чорнокнижник, що викликає духів, чарівник і той, хто викликає померлих; бо мерзенний перед Господом усякий, хто робить це, і за ці ось мерзоти Господь Бог твій виганяє їх від лиця твого; будь непорочним перед Господом Богом твоїм» (Втор. 18:9-13).

У біблійному розумінні поклоніння і залежність від яких-небудь створених Богом сил є образою Бога-Творця. Людина покликана поклонятися Творцеві, а не Його творінню. Протягом усього Старого Завіту Бог з огидою говорить про поклоніння Молоху, особливо про приношення у жертви дітей.

У наші дні в листопаді 2019 року у Колізеї, в загальновідомому місці християнського мучеництва, була встановлена сатанинська статуя сумнозвісного язичницького божества Молоха. І це відбувається в християнській Італії, буквально під боком Ватикану. Ось що пише з цього приводу leozagami.com: «Статуя Молоха, якій поклонялися хананеї, і фінікійці, є частиною експозиції, присвяченій колись великому конкуренту Стародавнього Риму, місту Карфагену. Масштабна виставка під назвою» Карфаген: безсмертний міф «триватиме до 29 березня 2020 року. Реконструкція жахливого божества Молоха, пов’язана з фінікійською і Карфагенською релігіями, буде розміщена біля входу в Колізей, щоб вітати відвідувачів виставки». Втім, італійські католики вже виступили проти подібного блюзнірства. Адже Колізей – це місце найбільш масових страт перших християн. Офіційна причина установки цієї статуї – виставка.

«І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: І скажеш до Ізраїлевих синів: Кожен чоловік із Ізраїлевих синів та з приходька, що мешкає в Ізраїлі, який дасть із насіння свого Молохові, буде конче забитий, народ краю закидає його камінням. А Я зверну лице Своє проти того чоловіка, і винищу його з-поміж народу його, бо з насіння свого дав він Молохові, щоб занечистити святиню Мою, збезчестити Моє святе Ймення. А якщо справді люди того краю сховають свої очі від того чоловіка, коли він дасть із насіння свого Молохові, щоб не забити його, то Я зверну Своє лице проти того чоловіка та проти родини його, і винищу його й усіх, що блудять за ним, блудячи за Молохом, з-посеред народу його» – Бог говорить Мойсею в Левит 20: 1-5.

Отож, порада дня – вивчайте Святе Письмо та історію, бо «Народ, що не знає своєї історії, є народ сліпців». (О.Довженко).

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