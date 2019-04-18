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Україна має знати своїх Героїв поіменно !

Головна 09-июл, 2021, 20:169 swet 82
Вони пожертвували своїм спокоєм, життям,  - спокоєм і життям своїх родин заради того, щоб ми сьогодні з вами називались - українцями, а не через приставку чи абревіатурою...
Група народних депутатів зареєструвала постанову, що рекомендує президенту України повернути звання Герой України Степану Бандері та Роману Шухевичу.
Ініціаторами постанови 5721 є більше 70 нардепів із різних фракцій і позафракційні.
Постановою також передбачається створення у місячний термін організаційний комітет з підготовки та проведення заходів з відзначення на державному рівні 80-річчя створення Української Повстанської Армії (14 жовтня)."Рекомендувати президенту України надати звання Герой України Тарасу Бульбі-Боровцю та повернути звання Герой України Степану Бандері та Роману Шухевичу". портал Верховної Ради
 "Проєкт Постанови також містить рекомендації Державному комітету телебачення і радіомовлення України організувати тематичні теле- і радіопередачі та забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів, що проводитимуться у зв'язку з відзначенням 80-річчя створення Української Повстанської Армії"
Як відомо, що у жовтнi 2007 року  Президент Вiктор Ющенко видав указ про присвоєння Шухевичу звання Героя України. Степан Бандера був удостоєний звання Героя України указом вiд 22 сiчня 2010 року. В Україні йшли баталії та штучно спекулювали на даній темі. 2 квiтня 2010 року Донецький окружний адмiнсуд позбавив Шухевича звання Героя України, "оскiльки вiн не був громадянином незалежної України". 12 січня 2011 року президентський указ про присвоєння Степану Бандері звання Герой України визнаний недійсним через рішення суду. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що лояльно ставиться  до даних процесів, зокрема і до декомунізації.
Українці мають знати своїх героїв, які заради ідеї незалежності України пожертвували своїм спокоєм, своєю родиною і життям. Слава Україні!
Світлана Коток
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