Хто може бути патронатним вихователем? Або - Перша патронатна сім'я в регіоні - в Тинному Сарненського району

«І, взявши дитину, Він поставив її посеред них, обійняв і сказав їм: «Якщо хто ось таку одну дитину прийме в Моє Ім’я, той Мене приймає, а хто Мене приймає, той не Мене приймає, але Того, хто Мене послав». Вже в незалежній Україні гостро постало питання врегулювання процесу встановлення опіки та піклування - влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Так Президент України Віктор Ющенко називав інтернати - системою та моделлю ще самого Й. Сталіна та започаткував створення дитячих будинків сімейного типу.

З червня 2021 року В Немовицькій ТГ патронатна сім'я вперше прийняла дітей, на тимчасове утримання. Вони перебуватимуть на вихованні тут до трьох місяців. Як правило, діти перебувають у патронатній сім'ї, поки їх батьки чи опікуни не впораються зі складними життєвими обставинами. Дана сім’я є першою не лише в громаді, а й на території Сарненського району в цілому та перша в північному регіоні Рівненської області. Патронатний вихователь Шудько Анатолій Іванович та його дружина Тетяна Іванівна надають послуги патронатного догляду в с.Тинне Сарненського району, вони успішно пройшли навчання відповідно до програми затвердженої Мінсоцполітики з догляду за дітьми та домедичної підготовки. І вже, органом опіки та піклування Сарненської РДА спільно зі службою у справах дітей Немовицької сільської ради було влаштовоно троє малолітніх дітей строком на три місяці за заявою батьків, які перебувають у складних життєвих обставинах. Подружжя мають свою велику родину та це не завадило їм прийняти трьох дітей, які наразі почувають себе, як вдома. Це і є головне завдання та вимога державної програми. Подружжя Шутьків не лише стараються, щоб діти із задоволенням провели час, а й прищеплюють християнські цінності, намагаються у маленькі сердечка посіяти зерно, яке проведе їх у житті та вкаже правильну дорогу.

Патронат над дитиною передбачає надання в сім’ї патронатних вихователів тимчасового догляду, виховання та реабілітації для дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах (насильство, бездоглядність, загроза життю і здоров’ю, проблеми з житлом, хвороба батьків або їх ув’язнення тощо). У цей же час фахівці надаватимуть комплексну підтримку біологічній родині дитини у вирішенні проблем, щоб дитина невдовзі змогла до неї повернутись. Якщо ж повернення і рідну сім’ю буде неможливим, для дитини підберуть альтернативні форми сімейного виховання – усиновлення, опіка/піклування, прийомна сім’я чи дитячий будинок сімейного типу.

Патронатним вихователем може бути громадянин України , який має досвід виховання дитини, відповідні житлові умови для надання послуг з догляду, виховання та реабілітації дитини у своєму помешканні.

Кандидат у патронатні вихователі, який пройшов первинний відбір, разом з повнолітнім членом своєї сім'ї, що братиме участь у наданні послуги патронату над дитиною (чоловік або дружина кандидата у патронатні вихователі, повнолітня донька або син, які проживають разом з кандидатом, - за згодою), за клопотанням соціального закладу проходить обов'язкове навчання за програмою, затвердженою Мінсоцполітики.

Навчання кандидатів у патронатні вихователі та членів їх сімей, що братимуть участь у наданні послуги з патронату над дитиною, організовує та проводить обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. За результатами навчання регіональний центр видає кандидатові у патронатні вихователі та членові його сім'ї довідку про проходження навчання та у разі його успішного проходження - рекомендацію про можливість надання послуги з патронату над дитиною.

Орган опіки та піклування протягом місяця у разі наявності рекомендації про можливість надання послуги з патронату над дитиною укладає з кандидатом у патронатні вихователі договір про надання послуги з патронату над дитиною.

Обов'язки, права та відповідальність патронатного вихователя під час перебування дитини у його сім'ї визначаються договором про патронат над дитиною, типова форма якого затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. N 148.

Соціальна допомога та грошове забезпечення призначаються і виплачуються з дня влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя до дня її вибуття з такої сім'ї та поновлюються у разі наступного влаштуванні дитини в сім'ю патронатного вихователя. Грошове забезпечення виплачується патронатному вихователю протягом семи календарних днів після вибуття дитини із сім'ї за надання батькам/законному представнику дитини підтримки та консультацій щодо її догляду, виховання та реабілітації. Розмір соціальної допомоги становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку на місяць. Соціальна допомога виплачується на кожну влаштовану в сім'ю патронатного вихователя дитину. Соціальна допомога використовується патронатним вихователем у повному обсязі для забезпечення повноцінного харчування, виховання, навчання та розвитку дитини відповідно до її потреб. Розмір грошового забезпечення патронатного вихователя становить п'ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб на місяць. У разі коли в сім'ї патронатного вихователя перебуває дитина віком до одного року, дитина з інвалідністю, малолітня або неповнолітня вагітна, ВІЛ-інфікована дитина та одночасно двоє і більше дітей, розмір грошового забезпечення збільшується на 10 відсотків за кожну дитину, але сумарно не більш як на 50 відсотків.

Порядок створення патронатної сім’ї

1 етап. Проходження первинного відбору

Особи, які бажають стати патронатними вихователями, повинні пройти первинний відбір кандидатів у патронатні вихователі.

Первинний відбір здійснюють соціальна установа разом зі службою у справах дітей місцевої державної адміністрації або виконавчого органу місцевої ради відповідно до вимог «Порядку створення і діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №148 від 16.03.2017.

Рішення про проходження первинного відбору приймається на підставі аналізу документів, поданих кандидатами в патронатні вихователі, і проведеного соціальною установою разом зі службою у справах дітей обстеження умов їх проживання.

Необхідні документи:

заява; копія паспорта громадянина України; копія трудової книжки (за наявності); довідка про стан здоров’я кандидата в патронатні вихователі та осіб, які проживають разом із ним, складені за затвердженою формою; довідка про відсутність судимості, у тому числі членів його сім’ї, які досягли чотирнадцятирічного віку й проживають разом із кандидатом в патронатні вихователі; копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням; письмова згода на влаштування дитини в сім’ю кандидата в патронатні вихователі всіх членів його сім’ї, які проживають разом з ним, у тому числі дітей, які досягли такого віку та рівня розвитку, що можуть її висловити.

2 етап. Проходження навчання

Кандидат в патронатні вихователі, який пройшов первинний відбір, разом із повнолітнім членом своєї сім’ї, який братиме участь у наданні послуги патронату над дитиною (чоловік або дружина кандидата в патронатні вихователі), проходить обов’язкове навчання за програмою, затвердженою Мінсоцполітики.

За умови успішного проходження навчання кандидату в патронатні вихователі та члену його сім’ї видається довідка про проходження навчання та рекомендації про можливість надання послуги патронату над дитиною.

3 етап. Укладення договору про надання послуг з патронату над дитиною

У разі отримання рекомендації про можливість надання послуги з патронату над дитиною орган опіки та піклування протягом місяця укладає з кандидатом у патронатні вихователі договір про надання послуги з патронату над дитиною.

4 етап. Влаштування дитини в сім'ю й укладення договору про патронат над цією дитиною

Рішення про влаштування в сім’ю патронатного вихователя дитини приймає орган опіки та піклування за місцем проживання або виявлення дитини. Рішення приймається на підставі наданих службою у справах дітей документів, що обґрунтовують доцільність такого влаштування.

Після прийняття рішення про влаштування дитини органом опіки та піклування не пізніше ніж через п’ять робочих днів із патронатним вихователем укладається договір про патронат над дитиною.

Оплата послуг зі здійснення патронату над дитиною

соціальної допомоги на утримання влаштованої під патронат дитини обсягом у 2,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку на місяць, для дітей з інвалідністю – 3,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку на місяць:

Фінансовий період

Діти віком від народження до 6 років

З 01 січня 2021 року

1921 грн. * 2,5 = 4802,5 грн

З 01 липня 2021 року

2013 грн. * 2,5 =5032,5 грн

Діти віком від 6 до 18 років

З 01 січня 2021 року

2395 грн. * 2,5 = 5987,5 грн.

З 01 липня 2021 року

2510 грн *2,5 = 6275 грн.

грошового забезпечення за надану патронатним вихователем послугу в розмірі 5-ти прожиткових мінімумів для працездатних осіб:

З 01 січня 2021 року 2270 грн. * 5 = 11350 грн.

З 01 липня 2021 року 2379 грн * 5 = 11895 грн.

Однак, при влаштуванні дитини віком до одного року, дитини з інвалідністю, малолітньої або неповнолітньої вагітної, дитини з ВІЛ, одночасно двох і більше дітей, розмір грошового забезпечення збільшується на 10 % за кожну дитину, але сумарно не перевищує 50%.

Обов’язки патронатного вихователя:

забезпечувати надання послуг із догляду, виховання й реабілітації дитини в сім’ї патронатного вихователя, піклуватися про її моральний і фізичний стан, нести відповідальність за її життя і здоров’я;

створювати належні умови для проживання, навчання, фізичного та духовного розвитку дитини відповідно до її віку, потребам та індивідуальним особливостям;

представляти в рамках своїх повноважень інтереси дитини у відповідних установах та організаціях;

взаємодіяти з працівниками служби у справах дітей, соціальної установи, здійснювати заходи, передбачені індивідуальним планом соціального захисту дитини;

співпрацювати з батьками або законними представниками дитини з метою подолання складних життєвих обставин в межах та у спосіб, визначений органом опіки та піклування.

Немовицький центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді продовжує набір кандидатів для роботи патронатними вихователями.

Фінансування послуг патронату складається з оплати праці патронатного вихователя та соціальних виплат на дітей, влаштованих під патронат. Патронатний вихователь щомісячно отримує 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (близько 8,5 тисяч гривень) на час влаштування дітей. Соціальні виплати становлять 2 прожиткових мінімуми на кожну дитину відповідного віку.

Сімейний патронат допомагає дітям, які втратили батьків, або чиї батьки не здійснюють своїх батьківських обов’язків унаслідок різних причин. Це і батьківська недбалість або жорстоке поводження, ризик наразитись на це в подальшому, а також для немовлят, від яких матері відмовились одразу після народження. Держава влаштовує таких дітей на тимчасове проживання та виховання у професійні патронатні сім’ї. Така форма сімейного догляду та виховання є альтернативою перебуванню дитини в інтернатному закладі. Відповідно до ситуації у кожному конкретному випадку дитина, що перебувала під патронатом, або повертається до біологічної сім’ї, – у разі подолання сімейних труднощів або влаштовується на постійне перебування до інших форм сімейного виховання (усиновлення, опікунська чи прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу) чи до профільного інтернатного закладу.

Вимоги: дитина з патронатної сім’ї повинна бути забезпечена житлом, одягом, харчуванням тощо; створені умови для навчання, фізичного та духовного розвитку; контактувати з батьками, іншими законними представниками, родичами, крім випадків, коли батьки позбавлені батьківських прав або в судовому порядку обмежені у праві спілкування з дитиною. Термін перебування дитини у патронатній сім’ї залежить від потреб дитини та обставин, що спричинили влаштування дитини, але орієнтовно становить від 1 до 6 місяців.

Оплата послуг зі здійснення патронату над дитиною здійснюється з державного бюджету і виплачуються такі види соціальних виплат:

Соціальна допомога на утримання дитини виплачується на кожну дитину, влаштовану в патронатну сім’ю, у розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку (зараз прожитковий мінімум для дітей до 6 років становить 1859 грн, для дітей від 6 до 18 років –2318 грн).

Оплата послуг зі здійснення патронату над дитиною здійснюється в розмірі п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб на місяць (зараз прожитковий мінімум для працездатної особи становить 2197грн).

У разі якщо в сім’ї перебуває дитина віком до одного року, дитина з інвалідністю, малолітня або неповнолітня вагітна, ВІЛ-інфікована дитина й одночасно двоє й більше дітей, розмір грошового забезпечення збільшується на 10 відсотків за кожну дитину, але сумарно не більше ніж на 50 відсотків.

Соціальна допомога та грошове забезпечення призначаються й виплачуються з дня влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя до дня вибуття з такої родини.

За додатковою інформацією про сімейний патронат, роль та функції батьків у патронаті можна звернутися до центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді по місцю проживання:

- до служби у справах дітей Немовицької сільської ради.



Адреса: с.Зносичі, вул.Центральна,116 - служба у справах дітей Немовицької сільської ради (приміщення Зносицького старостинського округу)

Світлана Коток,

голова постійної комісії Немовицької ТГ

з питань освіти, медицини, культури, спорту, соціального розвитку.



