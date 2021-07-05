Рівне:

Причетних до злочину за розбій, затримано

Рівненська область 15-июл, 2021, 09:339 prov 145
Дубенською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187 КК України (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень).
В ході досудового розслідування встановлено, що 13 липня 2021 року неподалік міста Дубно, поблизу автомобільної дороги Київ – Чоп невідомі особи, застосовуючи фізичне насильство, зв’язавши двом жителям Львівщини руки, погрожуючи предметом, що зовні схожий на пістолет, заволоділи матеріальними цінностями потерпілих (грошові кошти в сумі понад 800000 грн., 2 мобільні телефони, банківські картки) та втекли із місця вчинення злочину на автомобілі марки «БМВ Х5».


Невідкладними першочерговими слідчими діями встановлено, що до вчинення злочину можуть бути причетні троє  мешканців Рівненщини.
Завдяки вжитим правоохоронцями дієвим заходам, вказаних осіб затримано в порядку статті  208 КПК України та поміщено до ІТТ №1 ГУНП в Рівненській області.
На даний час вирішується питання щодо оголошення про підозру та обрання запобіжного заходу.
Невідкладні слідчі дії тривають. Розслідування вказаного кримінального провадження перебуває на контролі керівництва Рівненської обласної прокуратури.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
Схожі новини
Дубенчанин вчинив грабіж, назвавшись працівником правоохоронного органу
Головна / Рівненська область

Дубенчанин вчинив грабіж, назвавшись працівником правоохоронного органу

Обрано запобіжні заходи учасникам розбійного нападу на АЗС у с. Панталія
Головна / Рівненська область

Обрано запобіжні заходи учасникам розбійного нападу на АЗС у с. Панталія

Обрано запобіжні заходи учасникам розбійного нападу на АЗС у с. Панталія
Головна / Рівненська область

Обрано запобіжні заходи учасникам розбійного нападу на АЗС у с. Панталія

Постануть перед судом двоє підлітків за вчинення особливо тяжких та тяжких злочинів
Головна / Рівненська область

Постануть перед судом двоє підлітків за вчинення особливо тяжких та тяжких злочинів

Прокуратура Рівненської області прийняла до свого провадження розслідування резонансного убивства в м.Дубно
Головна / Рівненська область

Прокуратура Рівненської області прийняла до свого провадження розслідування резонансного убивства в м.Дубно

Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Вгору