Причетних до злочину за розбій, затримано

Дубенською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187 КК України (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень).В ході досудового розслідування встановлено, що 13 липня 2021 року неподалік міста Дубно, поблизу автомобільної дороги Київ – Чоп невідомі особи, застосовуючи фізичне насильство, зв’язавши двом жителям Львівщини руки, погрожуючи предметом, що зовні схожий на пістолет, заволоділи матеріальними цінностями потерпілих (грошові кошти в сумі понад 800000 грн., 2 мобільні телефони, банківські картки) та втекли із місця вчинення злочину на автомобілі марки «БМВ Х5».Невідкладними першочерговими слідчими діями встановлено, що до вчинення злочину можуть бути причетні троє мешканців Рівненщини.Завдяки вжитим правоохоронцями дієвим заходам, вказаних осіб затримано в порядку статті 208 КПК України та поміщено до ІТТ №1 ГУНП в Рівненській області.На даний час вирішується питання щодо оголошення про підозру та обрання запобіжного заходу.Невідкладні слідчі дії тривають. Розслідування вказаного кримінального провадження перебуває на контролі керівництва Рівненської обласної прокуратури.Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.