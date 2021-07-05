У Рівному утворилась черга з охочих щепитись вакциною Pfizer (ФОТО)

Під стінами діагностичного центру Рівного утворилась черга з охочих отримати щеплення вакциною Pfizer.
Як передає кореспондент телеканалу ITV media group, люди займали чергу ще до офіційного відкриття. Опісля того, як людина дочекається свої черги її пропонують заповнити згоду на вакцинацію. Потім дані вносять в базу, провдять інструктаж: не мочити, не перевтомлюватися, незначне підняття температури - норма, а тоді вже роблять щеплення.
Повторна вакцинація через 21-28 днів.
Нагадаємо, що сьогодні в центрах вакцинації вперше починають щеплювати вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
Рівненщина отримала 2380 доз вакцини Pfizer. Це вакцина лише на перше щеплення, на друге щеплення вона надійде, її будуть не ділити надвоє.
За повідомлення МОЗ, антиковідну вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech тепер використовуватимуть для проведень щеплень у центрах масової вакцинації, де вона буде доступна усім охочим з пріоритетом для людей похилого віку та людей із супутніми захворюваннями.
Нагадаємо, що вакцина Pfizer досі не була доступна широкому загалу. Щепитися нею можна було лише певним категоріям громадян, як от медичним працівникам чи працівникам освіти.
Цими вихідними працюють 5 центрів вакцинації – у Рівному на базі обласного клінічного лікувально-діагностичного центру (субота з 9.00 до 18.00 год., неділя з 9.00 до 15.00 год.); у Вараші – на базі спеціалізованої школи № 3 (субота, з 9.00 до 15.00 год.); в Дубно – на базі будинку дітей та молоді (субота-неділя, з 9.00 до 15.00 год.); у Сарнах працюватиме два центри – на базі спорткомплексу «Сарни – Арена» (субота, з 9.00 до 15.00 год.) та МБК «Залізничник» (неділя, з 9.00 до 15.00 год.).