БудВЕРБІЖ | Металочерепиця

На сьогоднішній день металочерепиця є популярним покрівельним матеріалом. Але, щоб при її використанні результат відповідав очікуванням, слід правильно вибирати конкретну марку, яка підійде саме за вимогами, які ви пред'являєте до покрівельних матеріалів при будівництві.
Для цього давайте обговоримо, в чому ж різниця між тим чи іншим типом покрівельного покриття і що означають технічні характеристики покрівельних матеріалів від різних виробників завод БудВЕРБІЖ. Так як існує дуже багато будівельних супермаркетів, де здійснюється продаж металочерепиці, то слід знати її технічні характеристики і маркування, щоб не помилитися у виборі.
Металочерепицю виготовляють із сталевих листів товщиною 0,5 мм. Зрозуміло, що такий матеріал вимагає захисту від корозії, так як інакше він буде недовговічний. Для запобігання корозії металу сталь покривається шаром цинку, який запобігає окисленню, а при появі подряпин перешкоджає руйнуванню основи. Чим товщі це цинкове покриття, тим вище якість покрівельного матеріалу. Виробники зазвичай маркують кількість Zn в грамах на квадратний метр металочерепиця. Високої якості металочерепиця має захисний шар 280 г / м2 і навіть вище.
Граничною нижньою межею цього показника надійності покрівельного матеріалу можна вважати позначку в 200 г / м2. Також для захисту від корозії всі частіше застосовується сплав алюмінію з цинком. Це покриття має велику міцність і наноситься меншим шаром, ніж чистий цинк, в середньому 150 г / м2.
Цинкове покриття захищає від корозії, але відрізняється низькою міцністю. Тому виробники https://budverbizh.com.ua/ наносять шар полімеру, який зміцнює цинкове покриття. Це покриття також грає декоративну роль, оскільки легко піддається фарбуванню і структура матеріалу в полімерах різна, що також дозволяє декорувати покрівельний матеріал більш різноманітно.
Найбільш поширеними захисно-декоративними покриттями є поліестер, матовий поліестер, пластизол. Якщо при виборі кольору ви керуєтеся тільки своїми смаками та уподобаннями, то при виборі типу покриття слід враховувати багато факторів, особливо райони і кліматичні зони, в яких буде використовуватися дахове покриття. Глянцевий і матовий поліестер рекомендується для регіонів з жарким і сухим кліматом. Це покриття переносить високі температури і не боїться сонячних променів. Тому не вигоряє і не втрачає колір. Але поліестер наноситься тонким шаром, приблизно 25-35 мкм і легко деформується при механічних впливах. Тому, якщо у вашій місцевості часто спостерігаються опади у вигляді граду, то від металочерепиці з покриттям з поліестеру краще відмовитися.
Також цей варіант не підходить для регіонів з морським кліматом. Виробляючи розрахунок металочерепиці завод, який буде вам необхідний при покупці, слід обов'язково врахувати запас матеріалу, який вам знадобиться для ремонту покрівлі в процесі експлуатації.
Металочерепиця з покриттям пластизол має досить велику товщину, не менше 200 мкм і добре захищає основу від корозії і стійка до механічних пошкоджень. Але зовсім не витримує високі температури і ультрафіолетове випромінювання. Тому таку не варто купувати для покриттів будинків, розташованих в районах з високими температурами, таких, як всі курортні південні зони.