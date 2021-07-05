Класні куточки для молодших і старших школярів: у чому різниця?

При оформленні інформаційних стендів, розрахованих на різні вікові групи дітей, велике значення має не лише їхнє тематичне наповнення. Так само важливо подбати, аби дизайн відповідав естетичним уподобанням вчорашніх дошкільнят або старшокласників. Саме тому педагоги України можуть купити за посиланням: https://stendua.com/stendi-dlya-shkil/klasnij-kutochok класний куточок для 5 класу на будь-який смак. І тут же їм запропонують стенди цієї категорії для випускних класів або ж для початкової школи.

Усі інфо-майданчики цієї тематичної групи об’єднують такі завдання:

Якнайповніше інформувати школярів про життя їхнього класу та школи загалом; Сприяти оптимальній організації навчального процесу; Створювати в дитячому колективі доброзичливу дружню атмосферу; Розповідати дітям про додаткові можливості для саморозвитку в позанавчальний час.

Однак у кожній віковій групі такі стенди мають свою спеціалізацію, яку потрібно враховувати при розробці їхніх макетів.

Що треба знати при оформленні класних куточків?

Всі куточки нуш від Stendua розроблені представниками фірми так, аби вони були корисними для малюків і водночас подобалися молодшим школярам. Такі стенди мають допомогти дітям успішно подолати період адаптації до навчання в школі. При цьому всі матеріали – від світлин учнів класу й схеми розсадження до правил поведінки, прав та обов’язків школярів, розкладу чергувань – проілюстровані улюбленими казковими героями або ж зображеннями ровесників учнів.

Для середніх класах у таких куточках розміщують інформацію не лише про шкільні події, але й про міські конкурси, спортивні змагання, цікаві виставки тощо. Старшокласників зацікавить профорієнтаційні тексти, посібники з підготовки до ЗНО тощо. Такі стенди оформлюють креативно й незвичайно – відповідно до смаків молоді.

Як створити функціональний куточок класу?

Покупцям онлайн-крамниці «Стенд.ЮА» пропонують придбати стенди з пластиковими кишенями. Так можна оперативно замінювати всю потрібну інформацію, а в старших класах – і доручити власне учням слідкувати за актуальністю даних у деяких тематичних рубриках.

Крім того, за бажанням замовника, в макет будь-якого товару внесуть зміни, пов’язані з кількістю кишень, заголовками й підзаголовками, кольоровою гамою, ілюстративним матеріалом. Це дозволить отримати унікальний стенд саме для вашого класу.