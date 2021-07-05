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Перша ракетка України Світоліна та її давній бойфренд Гаель Монфіс - нарешті одружилися...

Головна 23-июл, 2021, 11:129 swet 45

Про це стало відомо з Instagram французького тенісиста.

Світоліна - перша ракетка України та третя ракетка світу, а її давній бойфренд Гаель Монфіс (№19 у рейтингу ATP).

На своїй сторінці в соціальній мережі новий чоловік нашої співвітчизниці опублікував два знімка та прокоментував їх словами "Великий день". На фото зображені іграшкові копії Світоліної та Монфіса в образі супергероїв, а внизу можна побачити підпис "Містер і місіс Монфіс".

Нагадаємо, що українка та француз були знайомі задовго до того, як між ними зав'язалися стосунки. Вони часто перетиналися, виступаючи на одних і тих же турнірах у Турі. Їхній роман розпочався після перемоги Еліни на Підсумковому турнірі WTA в 2018 році. Тоді наша співвітчизниця разом з друзями відправилася в Париж, щоб відсвяткувати свій несподіваний успіх.


Світоліна опублікувала фотографію з французької столиці, а Монфіс на неї відреагував і запропонував зустрітися. Після цього між ними пробігла іскра та зав'язалися серйозні стосунки.

Відзначимо, що пара неодноразово розставалася та знову сходилася, а в квітні 2021 року стало відомо про їхні заручини. 



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