Закон про корінні народи. Нащо він Україні?

У п’ятницю, 23 липня, набув чинності важливий для деокупації Криму документ – закон про корінні народи України. Він визначає, хто є корінними народами нашої держави і які права вони мають. Цей документ радо зустріли в Україні й очікувано агресивно в Росії. Що в законі і чому він обурив росіян, дізнався Центр громадського моніторингу та контролю.Стаття 1 закону стверджує, що корінний народ України – це «автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України».Відповідно, документ називає корінними народами нашої держави кримських татар, караїмів і кримчаків. Згадок про росіян, білорусів, поляків, угорців, молдаван чи інших етнічних груп у документі немає. Адже ці народи мають власні держави.«Закон чітко визначає, що корінними народами в Україні визнаються ті народи, які не мають державних утворень поза її межами. Ознака відсутності власної держави за межами України відрізняє їх від національних меншин. А отже, корінними народами в Україні є кримські татари, караїми та кримчаки», – наголосила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.Новий закон гарантує кримським татарам, караїмам і кримчакам культурні, освітні, мовні та інформаційні права. Вони можуть створювати свої заклади освіти і засоби масової інформації, розвивати релігійні та культурні інституції тощо.Більше того, документ передбачає створення представницьких органів корінних народів та їхнє фінансування із держбюджету України. Також закон гарантує правовий захист від будь-яких дій, «направлених на позбавлення ознак етнічної приналежності та цілісності як самобутніх народів, позбавлення культурних цінностей; виселення або примусове переміщення з місць компактного проживання в будь-якій формі; примусову асиміляцію або примусову інтеграцію в будь-якій формі; заохочення або розпалювання расової, етнічної чи релігійної ненависті, направленої проти них».Автори закону вважають, що він забезпечує повноту прав та свобод, які гарантуєКонституція України та міжнародні норми. На думку експертів, цей документ є основою для міжнародного обговорення щодо повернення Криму Україні.Ухвалення закону про корінні народи України передбачувано викликало бурхливу реакцію у Росії. Президент РФ Володимир Путін порівняв його зі зброєю масового ураження, мовляв через те, що росіяни не називаються корінним народом. Втім, як видно із змісту закону вище, жодного стосунку до цього поняття росіяни мати не можуть.«Закон про корінні народи України спрямований на захист прав тих спільнот, які цього потребують. Це не є закон, спрямований на обмеження чиїхось прав», – відповів на закиди Кремля очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.Водночас історик і політолог Олександр Палій у коментарі «Слово і діло» зазначив, що росіяни ніколи не були корінним народом України. Вони поселилися на теперішніх українських землях порівняно недавно, а за часів Богдана Хмельницького московитів на території України було не більше тисячі осіб.За словами заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза, ухвалення закону про корінні народи стане фактором об'єднання кримських народів.«Ми продемонстрували, хто є ворогом України і є сьогодні державою масового знищення – це Росія. Прийнятий нами сьогодні закон про корінні народи дуже сприятиме надії, вірі в тимчасово окупованому Криму. І не тільки кримськотатарського народу, а усіх українців. Це буде фактором об'єднання там, так само як і Крим є фактором об'єднання в усій Україні», – зазначив він.Закон про корінні народи має велике значення не лише для деокупації Криму, а й для України загалом. На думку члена Меджлісу Ескендера Барієва, його ухвалення покращує імідж України на міжнародній арені, підважує ідеологію «руского міра» в Україні і наближає нашу державудо членства в НАТО.