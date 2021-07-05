101 рік тому Коновалець створив УВО, яка вважається фундаментом ОУН-УПА





"У вогні перетоплюється залізо у сталь,

у боротьбі перетворюється народ у націю".

Євген Коновалець, засновник ОУН,

основоположник та провідник

українського націоналізму.

30 липня 1920 року у Празі відбулось останнє засідання Стрілецької Ради Січових Стрільців, на якому під керівництвом командира січових стрільців полковника Євгена Коновальця було створено Українську Військову Організацію, яка вважається фундаментом ОУН, а згодом і УПА.

УВО було створено нелегально на західноукраїнських землях, що відійшли до Польщі. Зокрема, перший осередок Української Військової Організації було утворено у Львові. Перший з'їзд УВО відбувся у серпні 1920 року у Празі. На ньому було ухвалено цілий ряд постанов та завдань для УВО, які були направлені для усунення різниці між придніпрянцями та галичанами й затвердження ідеї соборности усіх земель України.

Сьогодні Євген Коновалець не належить якійсь партії, групі чи організації. Він належить українському народу, який неодмінно подбає про його належне і гідне вшанування.

Діяльність Євгена Коновальця вивчається в шкільній програмі з історії України у 10 та 11 класах. Учні – старшокласники часто зауважують і висловлюють бажання, що і Євген Коновалець цілком заслужено має носити звання «Героя України». Вони приходять до такого висновку, бо знають, що без УВО не було б ОУН, а без ОУН – не було б УПА, а без боротьби націоналістів – не було б сьогодні на політичній карті світу держави під назвою Україна.

В маленькому селі на Львівщині народився хлопчик, якому судилося стати великим громадським діячем, одним з найвидатніших командирів збройних сил, легендарним борцем за волю України, ідеологом українського націоналізму.

Він народився 14 червня в селі Зашків на Львівщині. Лідер ОУН походив зі змішаної українсько-польської родини – його мати була полькою.

Полковник Євген Коновалець – унікальна людина, яка мала надзвичайний інтелект, сильний характер, моральну силу, володіла високим авторитетом та сталевою волею. У 26 років він взяв участь у створенні однієї з найбоєздатніших частин армії Української Народної Республіки – Галицько-Буковинський курінь Січових стрільців. Полковник вважав, що саме симбіоз військового професіоналізму, муштри та національної ідеї є запорукою сильного, ефективного війська. Заснована полком «Азов» Військова школа носить ім’я полковника Євгена Коновальця як свідчення того, що наші бійці продовжують славні традиції, започатковані ним, та борються за національну ідею. «Не ридать, а здобувать» – мотивуючий вислів полковника, взятий Школою як девіз. Під час Першої світової війни в австро-угорській армії наприкінці квітня 1915р. потрапив у російський полон. У 1917р. таємно прибув з Царицина до Києва. Співорганізатор Галицько-Буковинського куреня Січових стрільців, з січня 1918р. - беззмінний командир формації Січових стрільців. Під час антигетьманського повстання 20 листопада 1918р. - начальник Осадного корпусу, що наступав на Київ. В Армії УНР - командир дивізії, корпусу, армійської групи; полковник Армії УНР.

Після саморозпуску Січовий стрільців 6 грудня 1919р. Коновалець перебував у польському таборі для інтернованих у Луцьку. З 1922р. - в еміграції. Ініціатор створення УВО (1921) та ОУН (1929), перший голова її Проводу.

Отак, поступово, на території інших державах, таємно, нелегально, але впевнено, сміливо і з вірою українські національні герої плекали незалежну Україну. Все життя Коновальця, як, власне, і у сіх патріотів, переслідували як польські так і російські, радянські влади. Адже п’ятій колоні з її сателітами-помічниками п’ятими колонками було не вигідно мати розумних, свідомих, патріотично налаштованих лідерів-українців, які навіть в таких умовах могли організовувати, творити і вести за собою лави. Бо вони все робили для того, щоб ослабити Україну і лишити її у своїх васалах.

Отож, і я підтримую ідею учнів-старшокласників, що ім’я Євгена Коновальця має бути у строю українських героїв – визнаних на загальнонаціональному рівні.

КОНОВАЛЕЦЬ ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ

Цитати

"Як не буде в нас сили, не осягнемо нічого, хоч би все найкраще для нас складалося. Як жеж будемо мати силу, тоді вийдемо переможно з найгіршого лихоліття і здобудемо все, що нам треба".



"Волі українського народу до самостійного життя не знищать ні ворожі тюрми, ні заслання, бо Україна є нездобутнім бастіоном героїв і борців".



"Настане час, і не словами будемо з'ясовувати суть невмирущої ідеї".



"Шлях до Львова лежить через Київ".



"Супротиви, які зустрінемо на нашому шляху, будуть велетенські. Бо ж віднова Соборної Української держави сама собою однозначна з ліквідацією московської імперії, як і польського історичного імперіалізму, спричинить таку докорінну перебудову цілого Сходу Європи і великої частини Азії, що це з конечности вплине не менш глибоко й на політичний вигляд всієї решти світу".







"Навіть серед найбільше несприятливих обставин нам не треба закладати рук чи то попадати в зневіру".



"У великій світовій драмі наших днів ми маємо до вибору: або бути творцями, або жертвами історії."



"…уміння ставити вище добро Нації і Організації над свою особу; супроти ворогів — безоглядність; супроти громади — усвідомлення про потребу гідної боротьби за волю. В Організації — щирість, не плазунство, а критика — для добра Організації, а не особистих амбіцій"…



"Говорити треба…до тих, що хочуть чогось навчитися, хочуть набути знання, а не до тих, які вважають, що вони вже знання мають і можуть давати іншим лекції".



"Для поневоленого народу найкращою є боротьба, бо у цій боротьбі він себе зберігає від знищення".



"Україна мусить бути єдиною, соборною державою, яка заперечує будь-які прояви сепаратизму; всіма силами треба мурувати єдність наддніпрянців і галичан; негайно творити регулярну Українську Національну Армію!"