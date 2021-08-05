"ДИВОКРАЙ" - це Рівненщина

На території Рівненщини вже традиційно ( за вийнятком однорічного перериву) проходить Дятячий Християнський табір "Дивокрай" ( директор Андрій Губеня). Цими днями він був на базі Тинненської ЗОШ І-ІІІ ступенів, що на Сарненщині. Організатори - Старший пресвітер об’єднання церков УЦХВЄ Рівненської області Олександр Коток, Церква ХВЄ с. Тинне.

Ми знаємо, що для повноцінного розвитку кожна дитина потребує фізичної активності. Усі дні нашого табору наповнені різними видами спортивної діяльності.

Ми поєднуємо спорт та ігри, тому проводимо загальнотабірні ігри та змагання. Кожного дня проводиться багато різноманітних програм з цікавими конкурсами та розвиваючими іграми.

Ми переконані, що духовні цінності дуже важливі для повноцінного життя кожної людини. , що духовні цінності дуже важливі для повноцінного життя кожної людини.

Наша мета — підштовнути до пошуку відповідей на важливі та актуальні питання: "Хто я та для чого живу в цьому світі?" «Я індивідуальний, особливий та унікальний в очах Бога» і навчити, що християнські принципи складають основу загальнолюдських цінностей — це основа здорових відносин між людьми. Саме тому кожного дня проводяться заняття з християнською літературою, духовні майданчики, вечірні спілкування, конкурси на краще знання Біблії, про користь здорового способу життя, про вплив на здоров’я шкідливих звичок тощо.

У таборі «Дивокрай» працюють досвідчені, мотивовані співробітники, цьогоріч 70 інструкторів-вихователів з місцевої Церкви Тинного та м. Сарни трудилися на даній ниві. Щороку команда табору проходить обов'язковий навчальний семінар по роботі з дітьми і підлітками у літніх таборах. Уся команда стверджує християнські цінності як невід'ємну частину свого життя, тому ми маємо не тільки тренувати і навчати ваших дітей, а й допомогти їм відчути себе особливими і важливими в очах Бога.

Щодня понад 500 дітей різного шкільного віку відвідували табір. Для дітей також організоване одноразове харчування в день. За сприяння спонсорів та пожертвувань членів церкви с. Тинне діти мали можливість щодня отримувати подарунки та солодощі, а тренери-вихователі невтомно дбали про те, щоб кожен день перебування дитини у таборі був змістовним, активним, пізнавальним та пам’ятним. Діти були захоплені цікавими змаганнями, викладалися наповну, відповідально поставилися до виконання всіх завдань. Разом з дітками були присутні і батьки, які щиро дякували організаторам та висловили бажання і прохання – посприяти, щоб такі табори були вже традиційними в громаді. Як відомо, такі заходи проводилися минулими роками, окрім 2020-го через карантин. Батьки дітей в захопленні від таких заходів та висловлюють сподівання, що такі літні табори в майбутньому будуть довготривалішими. Адже ні для кого не секрет, що в громада одна з найбільших в області і потребує вдосконалення та вирішення питання з організації дитячого дозвілля влітку.

Отож, сподіваємося, що зерно віри, посіяне в дитячі душі збереже їх в житті, бо за основу в роботі взяті християнські принципи: етика, мораль, вихованість, стриманість, толерантність, що є в сьогоднішньому світі браком навіть серед дорослих.

Адже людина має відповідати своєму статусу, бо вона створена за образом Бога: « І сказав Бог: Створімо людину за образом Нашим, за подобою Нашою» (БУТТЯ - 1:26)