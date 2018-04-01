«Ні, однозначно – НІ…»: волинський священик категорично виступив проти евтаназії

«Яким би безумним не було ваше життя

– ніколи не лізьте в чуже…»



Намісник Свято-Миколаївського монастиря у селі Жидичин Константин Марченко заперечує право людини на евтаназію – можливість позбавити себе життя із власної волі, коли хтось хоче ним розпорядитися.

«Господь дав людині життя, і його треба пройти від А до Я», – стверджує священник. Бо це життя. Бо це твій екзамен, екзамени бувають важкі. Екзамени бувають дуже важкі. Екзамени бувають нестерпно важкі. Але їх треба скласти. Ми розуміємо, що дехто навчився маніпулювати та провокувати різні ситуації і можливо десь і якийсь час це проходило, але це якраз не той є випадок. неприпустимо втручатися в чужу долю, в чуже життя: це те саме, що влізти в чужу тарілку. Ніхто не може управляти чужим життям. У нинішньому суспільстві і так виникає надмірне втручання в особисте життя: прослушка телефону, читання пошти, а це дуже сокровенне – і ніхто не повинен лізти туди. Потрібно не надокучати людям, не посилати ніяких «посланців», не нав’язувати своє бачення, свої ідеї, бо вони можуть здаватися лише у ваших очах геніальними, а насправді комусь інші є геніальніші і кращі за ваші. Потрібно зайнятися іншими більш актуальнішими і кричущими, змінити кардинально з даного питання напрямок, бо навколо проблем багато, які потребують вирішення. Тому, слід заспокоїтись і доручити своє життя в руки Господні, а Він як то кажуть - уздрить. Все вирішує Небо, бо Небо послало людину пройти свій земний шлях. З цього ми точно не змінимо своєї позиції, до нього можна більше не повертатися, бо до такого однозначно не може бути ніяких ні стежинок, ні лазєйок, цього просто не може бути.