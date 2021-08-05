Які бувають види чорнила і якість їх застосування

Для струменевих принтерів використовують різні види чорнила - це водорозчинні, пігментні, чорнила для сублімації. Вони застосовуються для роздруківки фотографій, тексту, друку на сувенірній продукції. Для зовнішньої реклами, яка роздруковується на широкоформатних принтерах, використовуються інші фарби - сольвентні і екосольвентні.

Для основних моделей струменевих принтерів Canon - використовується чорнило для для принтера Кенон, яке можна купити на сайті: https://mak.trade/chernila-dlya-canon/. При цьому це не взаємозамінні, а окремі види чорнила, що відрізняються складом, якістю, насиченістю кольору і стійкістю на матеріалі.

Водорозчинні чорнила

Водорозчинна фарба в своєму складі має дрібні частки барвника в розчині води. Вона рідка, текуча, добре поєднується в різні відтінки і півтони. Завдяки їй можна отримати градієнт кольору, всі відтінки і фарби на папері, домогтися реалістичності зображення. Її використовують для друку на офісному папері, фотографій на спеціальному фотопапері.

Головна перевага водорозчинної фарби - вона недорога і дозволяє домогтися відмінної передачі кольору, яскравості і насиченості тонів. Головний недолік - чорнило легко змиваються водою, тому їх не можна використовувати для рекламних листівок, зображень, на які може потрапити волога. Також вони вигоряють на сонці. Ці чорнила використовують більше для роздруківки текстів документів в домашніх умовах і в офісі. Вони застосовні для всіх моделей струменевих принтерів і не псують механізм.

Пігментні чорнила

Фарба, що містить більші частки пігменту в спеціальному розчині також використовується в струменевих принтерах. Цей матерал володіє водостійкістю, так як випаровування пігменту не відбувається. Фарбу застосовують для друку таблиць, карт, тексту або зображень. Вона дає чіткість ліній і яскравість кольорів. Недолік пігментних фарб - при висиханні на голівці принтера очистити їх дуже складно. Підбирають цей вид фарби по моделі друкувального пристрою.

Сублімаційні чорнила

Для сублімації на сувенірній і рекламній продукції, на матеріалі використовується струменевий принтер з особливою фарбою. Технологія друку передбачає роздруківку зображення або тексту спочатку з принтера на проміжний матеріал, а потім під пресом відбувається перенесення зображення на виріб. Для цього чорнило повинні володіти стійкістю, гарною передачею кольору і мати спеціальний склад. Випаровування вологи відбувається в процесі термопереносу в пресі, тому барвник в своєму складі має пігмент і летючі складові.

При технології сублімації є гарантія, що зображення на твердій поверхні в подальшому не потріскається, не зіпсується від попадання вологи або механічних впливів. Сублімаційну фарбу можна заливати в принтери, що працюють на водорозчинному чорнилі. Барвник легкий, не засихає і не забиває головку принтера, так як у нього більш широкі сопла.

Як правильно вибрати чорнило для друку?

Щоб вибрати фарбу для принтера, потрібно виходити з призначення:

для роздруківки переважно текстів в офісі, документів - водорозчинна чорна або кольорова, в картриджах;

для фотографій, таблиць і карт - пігментна;

для сублімації з термопереносом на твердий матеріал - тканину, чашки, тарілки, сувенірну продукцію - сублімаційні чорнила.

Всі види барвників продаються за моделями принтерів. У друкарні і рекламних агентствах теж користуються цими видами чорнила і вибирають їх, в залежності від виду паперу і подальшого використання. Якщо друковане зображення або текст не повинен розмиватися водою, то підійде пігментний барвник. Якщо вологість виробу не загрожує - водорозчинний. А для сублімації - тільки сублімаційний фарба. Магазин Мак Трейд пропонує в продаж всі види чорнила для принтерів. У нас гарантія якості від виробника і доступні ціни. Mak.trade - ваш надійний постачальник для бізнесу.