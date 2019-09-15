Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вимушений був піти на тривалу самоізоляцію

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який вже раніше тяжко перехворів на COVID-19 - вимушений був піти на самоізоляцію через контакт з хворим на коронавірус міністром охорони здоров'я Саджидом Джавідом. Адже про наслідки хвороби Джонсону відомо з власного досвіду.

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Нещодавно прем'єр здійснив візит до Шотландії. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на

"Ми розуміємо важливість нафтогазової промисловості на північному сході Шотландії. Підписані контракти не можна просто так розірвати. Але нам потрібно переходити якнайшвидше", - сказав Джонсон. Жарти – це невід'ємний елемент британського прем'єра. Так будучи ще мером Лондона заради благодійності, наприклад, в діловому костюмі він валявся на траві та перетягував канат. Нещодавно прем'єр здійснив візит до Шотландії. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian. Виступаючи перед журналістами після відвідин вітрової електростанції Морей-Іст на північно-східному узбережжі Шотландії, Джонсон відповідав на питання про необхідність твердого графіка припинення видобутку нафти і розвідки газу."Ми розуміємо важливість нафтогазової промисловості на північному сході Шотландії. Підписані контракти не можна просто так розірвати. Але нам потрібно переходити якнайшвидше", - сказав Джонсон. "Подивіться, що ми вже зробили. За мого життя ми відмовилися від вугілля. Тепер ми всі разом стрімко відмовляємося від вугілля", - додав жартома британський прем’єр.Жарти – це невід'ємний елемент британського прем'єра. Так будучи ще мером Лондона заради благодійності, наприклад, в діловому костюмі він валявся на траві та перетягував канат.

Також він відомий своєю нестриманістю, про що свідчать факти того, що Джонсон на своїх високих посадах неодноразово припускався серйозних помилок, а його висловлювання несли у собі численні образи.

Борис Джонсон на своїй новій посаді почав з вибачень, бо за свою кар'єру встиг наговорити образливих речей на адресу різних світових лідерів. За словами самого Джонсона, перший в черзі був на вибачення тодішній американський президент Барак Обама. Його британець під час виборчої кампанії образив расистським висловлюванням про те, що кенійське походження лідера США живить "родову нелюбов до Британської імперії".

Кандидат у президенти Хілларі Клінтон, на думку Джонсона, своєю зовнішністю нагадує "медсестру-садистку в лікарні для душевнохворих". Так він описав її у 2007 році в колонці для Daily Telegraph. Кандидат у президенти Хілларі Клінтон, на думку Джонсона, своєю зовнішністю нагадує "медсестру-садистку в лікарні для душевнохворих". Так він описав її у 2007 році в колонці для Daily Telegraph.

Отож, Джонсон відразу наголосив, що складає список країн для відвідування, і в числі перших будуть ті, посадовців чи політиків, яких він тим чи іншим чином образив.











Прем’єр-міністр Великої Британії Дейвід Камерон