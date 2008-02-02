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Рівненська митниця: 867 авто оформлено за два місяці дії пільгової процедури митного оформлення транспортних засобів, до бюджету сплачено 30 мільйонів гривень

Рівненська область 21-авг, 2021, 06:019 prov 63
Кошти сплачені до державного бюджету при митному оформленні транспортних засобів за пільговою процедурою, будуть спрямовані на заходи з запобігання виникненню та поширенню COVID-19, а також на проведення вакцинації від зазначеної хвороби.
За два місяці дії законів України від 15 квітня 2021 року № 1403-IX та № 1402-IX щодо тимчасового спрощення процедури митного оформлення транспортних засобів в зоні діяльності Рівненської митниці оформлено 867 автомобілів.
При митному оформлені даних авто громадянами до бюджету сплачено 30,8 млн.грн. платежів у тому числі, власниками автомобілів сплачено 7,1 млн.грн. добровільних внесків.


Скарг та нарікань з боку осіб, що здійснюють декларування на роботу Рівненської митниці, в частині реалізації законів України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів ввезених на митну територію України не надходило.
З детальною інформацією щодо деяких положень та алгоритму виконання громадянами зазначених законів можна ознайомитися за посиланням https://bit.ly/2ScHkCx. Відеоінструкція з декларування авто на єврономерах в Особистому кабінеті: https://bit.ly/3fav1yB
Прохання звернути увагу, митне оформлення транспортного засобу з іноземною реєстрацією не проводиться, якщо стосовно нього є постанова суду про конфіскацію. Постанова суду, яка набрала законної сили, позбавляє власника такого засобу права здійснити його митне оформлення, а сама автівка підлягає вилученню виконавчою службою. Щоб ризик вилучення авто “на єврономерах” не застав власника зненацька, перед наміром здійснити митне оформлення необхідно перевіряти наявність автівки в судових реєстрах на предмет рішень про конфіскацію.
Рівненська митниця
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