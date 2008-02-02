Рівненська митниця: 867 авто оформлено за два місяці дії пільгової процедури митного оформлення транспортних засобів, до бюджету сплачено 30 мільйонів гривень

Кошти сплачені до державного бюджету при митному оформленні транспортних засобів за пільговою процедурою, будуть спрямовані на заходи з запобігання виникненню та поширенню COVID-19, а також на проведення вакцинації від зазначеної хвороби.
За два місяці дії законів України від 15 квітня 2021 року № 1403-IX та № 1402-IX щодо тимчасового спрощення процедури митного оформлення транспортних засобів в зоні діяльності Рівненської митниці оформлено 867 автомобілів.
При митному оформлені даних авто громадянами до бюджету сплачено 30,8 млн.грн. платежів у тому числі, власниками автомобілів сплачено 7,1 млн.грн. добровільних внесків.
Скарг та нарікань з боку осіб, що здійснюють декларування на роботу Рівненської митниці, в частині реалізації законів України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів ввезених на митну територію України не надходило.
З детальною інформацією щодо деяких положень та алгоритму виконання громадянами зазначених законів можна ознайомитися за посиланням https://bit.ly/2ScHkCx. Відеоінструкція з декларування авто на єврономерах в Особистому кабінеті: https://bit.ly/3fav1yB
Прохання звернути увагу, митне оформлення транспортного засобу з іноземною реєстрацією не проводиться, якщо стосовно нього є постанова суду про конфіскацію. Постанова суду, яка набрала законної сили, позбавляє власника такого засобу права здійснити його митне оформлення, а сама автівка підлягає вилученню виконавчою службою. Щоб ризик вилучення авто “на єврономерах” не застав власника зненацька, перед наміром здійснити митне оформлення необхідно перевіряти наявність автівки в судових реєстрах на предмет рішень про конфіскацію.
Рівненська митниця