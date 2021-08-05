Як японці самі себе за кілька хвилин вилікувати здатні

Японці є однією з тих нечисленних націй, у яких переважають традиційні методи лікування захворювань. Ось уже кілька сотень років ці люди лікуються альтернативним шляхом.





Джин Джітцу є однією з методик, які спрямовані на лікування організму. Вона полягає в тому, що на деякі точки на пальцях тиснуть, через що весь організм стає більш здоровим. Вся справа в тому, що кожен палець руки пов’язаний з іншими органами.

Всього на таке лікування потрібно витратити хвилин 5. Для того, щоб прибрати біль, потрібно затиснути потрібний палець, тримати його в такому стані весь час. Також потрібно глибоко дихати. Як тільки 5 хвилин пройшли, потрібно ретельно промасажувати інші пальці.

Детальніше поговоримо про зв’язок:

Великий палець пов’язаний зі шлунком і селезінкою. Він допомагає впорається з депресивними емоціями, а також прибрати дратівливість. Затискання цього пальця також буде ефективно при проблемах зі шкірою, проблеми з нервами.

Вказівний палець пов’язаний з сечовим міхуром і нирками. Його найкраще стискати, коли страшно.

Середній палець допомагає нормалізувати роботу печінки і жовчного міхура. Також ефективний проти дратівливості. Може обрати від неврозів, вилікувати мігрень.

Безіменний палець відповідає за легені. Допомагає прибрати почуття туги, печалі, негативу. Ефективний при проблемах з диханням або при захворюваннях шкіри.





Мізинець відповідає за серце. Також допомагає прибрати страх, почуття розчарування. Затискати цей палець потрібно при будь-яких проблемах, які виникають з серцем людини.

Ось така нехитра техніка дозволяє зберегти своє здоров’я, довше залишатися щасливою і веселою людиною.