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КРИМ – ЦЕ УКРАЇНА

Україна і світ 23-авг, 2021, 15:459 swet 49
На саміт до Києва приїхали 46 делегацій для участів установчому саміті Кримської платформи – першого переговорного майданчика України з деокупації Криму.
Участь в якому прийняли міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. На сцені, безпосередньо в самому "Парковому"– президент, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, голова Верхоної Ради Дмитро Разумков та голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Відкривала саміт українська співачка Джамала, вона виконала пісню "1944", присвячену депортації кримськотатарського народу – з якою у 2016 році виграла "Євробачення".
Перше слово на форумі мав президент, він нагадав гостям про кілька позитивних кроків України на шляху до деокупації півострова – ухвалення першої стратегії з деокупації Криму, прийняття закону про статус корінних народів і скасування вільної економічної зони "Крим", на неефективність якої нарікали правозахисники. 
Пряма мова Зеленського: "Ми не проводимо цей саміт заради самого саміту. Крим не має зникнути з порядку денного ще на 7 років. Тому вже сьогодні ми маємо зосередити на вирішенні конкретних проблем – це посилення санкцій, захист прав людини, подолання екологічних та економічних наслідків окупації, забезпечення свободи навігації в Чорному та Азовському морях".
Основні меседжі, що звучали з уст вітчизняних та зарубіжних політиків – «Крим – це Україна», «рано чи пізно Крим повернеться до материкової України», бо усім відомо історично, що Україна миролюбна та вольова держава, а українці ніколи не корилися і не коритимуться з чужим ярмом, а тим паче, під тиском,залякуванням та шантажом.
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