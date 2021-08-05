Президент запровадив нове свято

Президент підписав указ про відзначення зародження української державності у День хрещення Київської Русі-України

Як передає кореспондент Укрінформу, Зеленський підписав документ під час виступу на офіційних урочистостях з нагоди Дня Незалежності України у центрі столиці.

"Зародження нашої державності ми будемо відзначати в день розквіту нашої державності, в день хрещення Київської Русі-України. Про все це я підписую сьогодні відповідний указ", - сказав Президент.

Зеленський зазначив, що у Києві починалося православ'я, тут бере початок старослов'янська мова, правонаступницею якої є сучасна українська мова. Як відомо, День хрещення Київської Русі-України відзначається в Україні щорічно 28 липня — у день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира. Як державне свято вперше встановлене в Україні в рамках святкування 1020-річчя хрещення Київської Русі згідно з указом Президента України від 25 липня 2008-го року № 668/2008 "Про День хрещення Київської Русі-України".

Він додав, що українці починають відзначати День української державності та точкою відліку вважається рік заснування Києва - "столиці Київської Русі-України, яку недаремно називають містом, де все починається". Бо нашу славну історію багато хто приписує собі. Але ж коли процвітала Русь-Україна з центром в Києві, то на місці сучасної Росії бродили неголені і необтесані ведмеді).

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