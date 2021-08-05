Релігія, філософія, забобони, наклепи - Медицина середніх віків.

Вам мабуть неодноразово доводилося чути в побуті жартівливе "Идите домой лечитесь...", "чоловіче, у тебе в голові - вавка...", "йди додому і випий зеленьки"... Але мало хто знає, що це, здавалося б, не лише смішне, а й примітивне і недалеке тлумачення прийшло до нас із медицини середньовіччя, а точніше з епохи відсталого Пізнього Середньовіччя...

Доведено, що медицина в епоху середньовіччя грунтувалася на принципах схоластики, що відкидала в принципі будь-які наукові відкриття і що протиставляла віру і науку, що робило її розвиток неможливим у принципі. Методи лікування, вживані середньовічною медициною, базувалися на грубих забобонах, що зводилися до віри в цілющу силу амулетів і талісманів; приписуванні впливу на здоров’я людини розташування зірок; ролі змов і цілющій силі розтертих каменів і мінералів. У роботі встановлено, що основу середньовічної медицини складали в першу чергу вчення середньовічної церкви про безсмертя душі, святих, о хворобі, в яких переважали грубі язичницькі вірування і філософія, що робили не лише неможливим розвиток медицини, як такий, але і що призводило до масових епідемій, антисанітарії, зростання нервово-психічних захворювань, зниження тривалості і якості життя населення. Наприклад, щоб подолати якісь хвороби - треба було піти до лісу, обійти тричі старого пенька, сісти на нього і тричі плюнути через праве плече, і один раз через ліве. Хоча Святе Письмо нам каже чітко, що здоров'я і життя людини в руках Господніх, а також залежить від способу життя самої людини. Але ж Біблія в цей час вона була ще закрита для простих людей і її мали право мати і читати лише привілейовані стани - ієрархічна драбина духовенства. Власне, переклад на німецьку мову з латині та розповсюдження Біблії Мартіном Лютером і спричинив вибух Реформації та Селянської війни в Німеччині, а згодом і перевороту не лише у християнському світі, а й в політичному житті Європи, Америки, Азії. А поки що - ми маємо справу з темним, необтесаним середньовіччям...

У середні віки (і значно раніше) огляд пацієнта розпочинався із визначення його зовнішнього вигляду, який, на думку тогочасних медиків, міг змінюватися від домінування того чи іншого гумору в організмі людини (крові, флегми, чорної або світлої жовчі). Також медик перевіряв пульс та наявність жару. Багато чого виявляла поведінка людини: особливо коли вона була суєтлива, неврівноважена і брутальна - це вже були дзвоники психічних, або і фізичних захворювань.

Ще одним важливим способом діагностування хвороби був огляд урини/сечі (лат. urina). Потрібно зазначити, що ця медична практика існувала задовго до середніх віків. Вона була відома у Стародавньому Єгипті. Особливості стану урини при різних захворюваннях описані у творах античних медиків Гіппократа і Галена. Саме тому в європейській медицині у XII – XV століттях огляд сечі був одним з основних способів встановлення діагнозу. Тому люди з давніх давен, якщо їх щось непокоїло - вони мочилися у прозору посудину і довго розглядали свою сечу на світлі. Таким чином вони інколи самі ставили собі діагноз.

Як же здійснювали цей «аналіз»?

Власне так, як ми бачимо на середньовічних мініатюрах та гравюрах ранньомодерного часу – шляхом огляду. Медик брав уржарій (спеціальну скляну посудину для збору урини) і підносив на зручну відстань. Він оглядав її колір. Це був основний критерій. Також він міг за потреби нюхати та куштувати її, а часом і випити.

Що ще допомагало середньовічним медикам визначати хворобу по урині? На сторінках медичних трактатів були поширеними зображення, так званих, «таблиць урини» або «колеса урини». Зазвичай ця діаграма містила 20 сегментів із означенням кольору від «світлий як вода» до «чорний, як дуже темний ріг». За допомогою таблиці лікар співставляв колір сечі пацієнта та встановлював, які хвороби відповідають цьому кольору. Розглядаючи сечу, лікарі намагалися не тільки поставити діагноз і призначити лікування, але й визначити вік, стать і навіть характер хворого. Що ще допомагало середньовічним медикам визначати хворобу по урині? На сторінках медичних трактатів були поширеними зображення, так званих, «таблиць урини» або «колеса урини». Зазвичай ця діаграма містила 20 сегментів із означенням кольору від «світлий як вода» до «чорний, як дуже темний ріг». За допомогою таблиці лікар співставляв колір сечі пацієнта та встановлював, які хвороби відповідають цьому кольору. Розглядаючи сечу, лікарі намагалися не тільки поставити діагноз і призначити лікування, але й визначити вік, стать і навіть характер хворого.

Трепанація черепа та видалення "каменю глупоти"

Уміння середньовічних лікарів трепанувати череп й близько не наближалося до рівня майстерності інків. Більше того, вони втратили ці практичні навики порівняно з грецькими та римськими ескулапами.

Як в античності, так і в середньовіччі до трепанації черепа вдавалися з метою лікування головних болів, психічних та неврологічних хвороб.

Про трепанацію черепа нам розповідають не лише середньовічні медичні трактати, а й серія робіт ранньомодерних митців на тему видалення "каменю глупоти".



Ян ван Гемессен "Хірург", 1555 р. Джерело: Музей Прадо, Мадрид











Це ми бачимо на картині Ієроніма Босха "Вилучення каменю глупоти". Схожий сюжет описує Ян ван Гемессен на картині "Хірург", де художник зобразив завершальний етап трепанації на передній частині черепа та вилучення "каменю глупоти".

Трепанація черепу. Мініатюра з манускрипту "Хірургія" Роджера Фругарді.Ам’єн, 1300/1325. Британська бібліотека (BL Sloane 1977, f. 2)

Вдаючись до алегоричних образів митці описували людську дурість, довірливість, халатність. Таких людей могли піймати прямо на вулиці і насильно проводити таку процедуру. Проте дослідник зверне увагу й на інші деталі, зокрема інструмент (скальпель), яким лікар проводить операцію.

На картині ван Гемессена пацієнта притримують декілька людей. На обличчі хворого читаються неприємні емоції. Цілком очевидно, що процедура приносить пацієнтам деякий дискомфорт.

Часто-густо, коли знахарі - так звані середньовічні лікарі розводили руками і не допомагала людям ніяка рада, навіть і власна сеча - то вони казали просто - "іди лікуйся". Отакі то справи були в Пізньому Середньовіччі - темному і недалекому...

